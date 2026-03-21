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Obras en autovía A-7

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marzo 21, 2026 12:02 pm

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que está prevista la realización de obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7:

  • Entre los PP.KK. 761+780 y 764+900 (T.M. Almería), para lo cual será necesario cerrar todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas desde las 07:00 h del día 23 de marzo hasta las 18:00 h del día 26 de marzo de 2026.

  •    Entre los PP.KK. 822+600 y 821+000 (T.M. El Ejido) en sentido decreciente, para lo cual será necesario cerrar todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas desde las 03:00 h del día 23 de marzo hasta las 13:00 h del día 27 de marzo de 2026.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

GabinetedePrensa

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