La Consejería de Cultura propone conciertos en ocho museos andaluces en el ciclo ‘Música para una visita’ 

El nuevo programa ofrece el 18, 19, 25 y 26 de octubre una experiencia única en la que las artes visuales se encuentran con la música en vivo

El Museo de Almería acogerá los recitales de los cuartetos Galería Sonora y Malinconia, integrados por músicos de la OJA, Daahoud Salim y el Trío de flautas de Euterpe

La Consejería de Cultura y Deporte pone en marcha el nuevo ciclo ‘Música para una visita’, que recorrerá ocho museos de titularidad pública, uno de cada provincia, durante el mes de octubre. El programa está organizado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a través del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música, en colaboración con la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales. El objetivo es ofrecer al público asistente una experiencia única en la que las artes visuales se encuentran con la música en directo.

En concreto, el programa del Museo de Almería contempla el 18 el recital de Galería Sonora integrados por el cuarteto de percusión de la Orquesta Joven de Andalucía (OJA) , el domingo 19, la actuación Daahoud Salim con Piano jazz, el sábado 25 actuará el Trío de flautas de Euterpe, y el 26 de octubre cerrará el ciclo el Cuarteto de cuerda Malinconia con miembros de la OJA. Todas las actuaciones serán a las 12:00 horas. Esta iniciativa se trata de una experiencia única en la que las artes visuales se encuentran con la música en vivo.

Así, ‘Música para una visita’ propone recorridos musicales a cargo de distintos grupos de cámara andaluces que interpretarán repertorios clásicos, contemporáneos y de jazz en diálogo con los espacios expositivos. “Cada programa ha sido diseñado en consonancia con las salas y las colecciones que lo acogen, invitando al visitante a ‘escuchar’ el museo además de contemplarlo”, ha señalado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, quien ha recalcado que, con este fin, se distribuirán guías sobre los intérpretes, las obras y su contexto artístico.

Programa en Andalucía

El programa reúne a jóvenes intérpretes con gran proyección y a solistas consolidados de la escena clásica y del jazz. Entre ellos destacan Protus Marimba Quartet, con una original lectura camerística desde la percusión; el grupo Galería Sonora, surgido en el seno de la Orquesta Joven de Andalucía; el trío de flautas Euterpe, cuyos integrantes desarrollan carreras internacionales en Europa; la soprano Rocío de Frutos, de amplio registro estilístico; el cuarteto vocal D’Aria, especializado en repertorio renacentista y barroco; el cuarteto de cuerda Malinconia y el Cuarteto Gala, referentes en el repertorio clásico y romántico; así como el pianista Daahoud Salim, figura destacada del panorama jazzístico actual.

Los conciertos tendrán lugar de manera simultánea en los museos de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Málaga; el Bellas Artes de Córdoba, el Arqueológico y Etnológico de Granada y el de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, todos ellos a las 12:00 horas, salvo la primera jornada en Huelva, programada a las 19:30 horas. Durante estos días, la música resonará entre esculturas, pinturas y piezas arqueológicas, e invitará a los visitantes a redescubrir los museos como espacios de encuentro entre disciplinas, generaciones y sensibilidades.

Música para una visita. Programa completo.

Museo de Almería. 12:00 h.

18 de octubre. Galería Sonora . Cuartetode percusión de la Orquesta Joven de Andalucía.

19 de octubre. Daahoud Salim. Piano jazz.

25 de octubre. Trío de flautas Euterpe

26 de octubre. Cuarteto de cuerda Malinconia. Miembros de la Orquesta Joven de Andalucía.

Museo de Cádiz. 12:00 h.

18 de octubre. Cuarteto D´Aria. Miembros del Joven Coro de Andalucía.

19 de octubre. Rocío de Frutos. Duo de voz y piano.

25 de octubre. Protus Marimba Quartet. Cuarteto de Percusión

26 de octubre. Cuarteto de cuerda Gala. Solistas de la Camerata Gala

Museo de Bellas Artes de Córdoba. 12:00 h.

18 de octubre. Cuarteto de cuerda Gala. Solistas de la Camerata Gala

19 de octubre. Protus Marimba Quartet. Cuarteto de Percusión

25 de octubre. Rocío de Frutos. Duo de voz y piano.

26 de octubre. Cuarteto D´Aria. Miembros del Joven Coro de Andalucía.

Museo Arqueológico y Etnológico de Granada. 12:00 h.

18 de octubre.Trío de flautas Euterpe

19 de octubre. Galería Sonora . Grupo de percusión Orquesta Joven de Andalucía.

25 de octubre. Cuarteto de cuerda Malinconia. Miembros de la Orquesta Joven de Andalucía.

26 de octubre. Daahoud Salim. Piano jazz.

Museo de Huelva

18 de octubre. Protus Marimba Quartet. 19:30 h.

19 de octubre. Cuarteto D´Aria. Miembros del Joven Coro de Andalucía.12:00 h.

25 de octubre. Cuarteto de cuerda Gala. Solistas de la Camerata Gala.12:00 h.

26 de octubre. Rocío de Frutos. Duo de voz y piano. 12:00 h.

Museo de Jaén. 12:00 h.

18 de octubre. Cuarteto de cuerda Malinconia. Miembros de la Orquesta Joven de Andalucía.

19 de octubre. Trío de flautas Euterpe

25 de octubre. Galería Sonora. Cuartetode percusión de la Orquesta Joven de Andalucía.

26 de octubre. Daahoud Salim. Piano jazz.

Museo de Málaga. 12:00 horas

18 de octubre. Daahoud Salim. Piano jazz.

19 de octubre. Cuarteto de cuerda Malinconia. Miembros de la Orquesta Joven de Andalucía.

25 de octubre. Galería Sonora. Cuartetode percusión de la Orquesta Joven de Andalucía.

26 de octubre. Trío de flautas Euterpe

Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. 12:00 h.

18 de octubre. Rocío de Frutos. Duo de voz y piano.

19 de octubre. Cuarteto de cuerda Gala. Solistas de la Camerata Gala

25 de octubre. Cuarteto D´Aria. Joven Coro de Andalucía.

26 de octubre. Protus Marimba Quartet. Cuarteto de Percusión