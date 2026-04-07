La delegada del Gobierno recibe al embajador de la República de Argentina en España

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha recibido en la sede de la Delegación del Gobierno al embajador de la República de Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, en el marco de una visita institucional orientada a estrechar la cooperación y potenciar las relaciones económicas, sociales y culturales entre ambos territorios.

En el encuentro han participado también el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, el ministro consejero de la Embajada de Argentina, Sebastián Laino, y el cónsul general de Argentina en Cádiz, Sergio Servín, junto a otros representantes institucionales. Durante la reunión se han tratado iniciativas de interés común orientadas a impulsar oportunidades de colaboración e inversión conjunta.

La jornada ha incluido con la firma del embajador en el Libro de Honor de la Delegación del Gobierno, un gesto simbólico que refleja la voluntad de ambas instituciones de mantener una relación cercana y cooperativa. Con este encuentro, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería y la Embajada de la República de Argentina en España consolidan su compromiso de mantener una relación fluida y constructiva, orientada al fortalecimiento de los lazos entre Andalucía y Argentina.