La Policía Nacional presenta la nueva edición de su carrera solidaria ‘Ruta 091’, con el respaldo de las instituciones

El concejal Antonio Casimiro asiste al acto de una prueba que se celebrará el 24 de mayo, con salida desde el CC Torrecárdenas, modalidades para toda la familia y la recaudación para ASPAYM

La Policía Nacional ha presentado en Almería una nueva edición de la carrera solidaria Ruta 091, una iniciativa deportiva y benéfica que se celebrará el próximo 24 de mayo y cuyos fondos irán destinados a la Asociación ASPAYM, entidad dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con lesión medular y grandes discapacidades físicas.

El evento, que se desarrollará en el entorno del Centro Comercial Torrecárdenas, refuerza el compromiso de la institución con la sociedad almeriense a través de la promoción de hábitos saludables y valores solidarios. El acto de presentación ha contado con la participación del comisario provincial de Almería, Antonio María Delgado de los Reyes, junto a distintas autoridades y representantes institucionales. Entre ellos, el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Antonio Hernández de la Torre Chicote; la diputada de Deportes de la Diputación Provincial de Almería, María Luisa Cruz Escudero; y el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro Andújar.

Durante su intervención, el concejal Antonio Casimiro ha resaltado que la Policía Nacional “vuelve a demostrar su compromiso con Almería como Ciudad Activa”, señalando que esta iniciativa promueve valores como “la seguridad, la solidaridad, la inclusión y la salud, consolidando a la ciudad como referente en la práctica deportiva al aire libre”.

Por su parte, la diputada de Deportes ha subrayado el carácter solidario de la prueba, destacando que se trata de “una carrera que fomenta el hábito saludable en familia”, con un recorrido de 7 kilómetros para adultos y diferentes modalidades infantiles. Asimismo, ha puesto en valor la imagen del cartel de esta edición, ambientado en el enclave cinematográfico Oasys Minihollywood, proyectando la prueba a nivel internacional.

El secretario general de la Subdelegación del Gobierno ha incidido en que la Ruta 091 constituye “un ejemplo claro de cómo el deporte puede convertirse en una herramienta de cohesión social”, destacando la colaboración institucional y agradeciendo el compromiso de la Policía Nacional con la inclusión social y el apoyo a colectivos vulnerables como ASPAYM.

La carrera Ruta 091 es una iniciativa consolidada de la Policía Nacional que se celebra de forma ininterrumpida desde el año 2018 en distintas provincias españolas, promoviendo la cohesión social, la cultura policial, la vida saludable y el acercamiento entre la institución y la ciudadanía.

En su edición de Almería, la prueba tendrá lugar el sábado 24 de mayo a las 10:30 horas, con salida y llegada en el parking del Centro Comercial Torrecárdenas. Contará con aproximadamente 700 dorsales (ampliables en función de la demanda) y distintas modalidades: carrera senior de 7 kilómetros, pruebas infantiles adaptadas a diferentes edades y modalidad inclusiva.

Las inscripciones pueden formalizarse a través de laplataforma digital cruzandolameta.com.El evento cuenta con la colaboración institucional de laDiputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento deAlmería, así como con el patrocinio principal de BancoSantander y Mupol. A nivel local, participan entidades como Centro Comercial Torrecárdenas, Briseis, Grupo Control, Agroponiente, Michelin, Vithas, Unión Deportiva Almería, Asesoría Beltrán, Oasys Minihollywood, Cadena SER, La Voz de Almería, Canal Sur, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Postureo Almería.

La jornada incluirá, además de la competición deportiva, una amplia programación paralela con exhibiciones de medios policiales, actividades infantiles, sorteos, premios y avituallamiento especial, consolidando la Ruta 091 como un evento de referencia en el calendario deportivo y solidario de la ciudad.