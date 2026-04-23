La delegada del Gobierno visita las obras de mejora de seguridad vial en Berja

Los trabajos consisten en la transformación de la actual glorieta y la ejecución de dos tramos de vías de servicio

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, acompañada de la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, han realizado una visita a la localidad de Berja para comprobar como marchan las obras para la mejora de la seguridad vial en el P.K. 1+100 de la carretera A-358 perteneciente a la Red de Carreteras de la Junta de Andalucía. Durante la visita han estado acompañadas por el alcalde de la localidad, José Carlos Luppión.

Los trabajos están promovidos por la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Almería y pertenecientes al contrato de “proyecto de conversión a glorieta de intersección en p.k.1+100 de la carretera A-358 y reordenación de accesos mediante vías de servicio”. El objeto de estas obras es la reordenación de los accesos existentes en las inmediaciones del P.K. 1+100 de la carretera A-358, para la mejora de la seguridad vial. Estas actuaciones se encuentran recogidas en el Programa de Seguridad Vial 2024-2026 de la Red de Carreteras Autonómicas de Andalucía, aprobado en la Orden de 3 de marzo de 2026.

Las actuaciones, que se están llevando a cabo para mejorar la seguridad vial, consisten en la transformación de la actual glorieta partida en una glorieta completa, la reordenación de los movimientos de peatones en la misma y la reubicación de los semáforos. Además, se está llevando a cabo la ejecución de dos tramos de vías de servicio de doble sentido con carril de 3 metros, 1 en cada margen, conectados con la glorieta completa para sustituir los dos accesos directos de la calle De los Cerezos

Actualmente los trabajos se encuentran en la primera de las fases, permitiendo la normal circulación por el tronco de la carretera A-358 y centrándose en los márgenes de la glorieta partida y en el callejón Don Lucas.

Se han realizado ya los trabajos de desbroce, demolición de las edificaciones existentes y el levantamiento de pavimentos antiguos de la glorieta partida. Se ha instalado casi en su totalidad el colector de aguas pluviales que va proyectado en la margen izquierda de dicha carretera mediante un tubo de hormigón armado de diámetro 800mm Clase 90 y con una longitud de tramo de 136 metros. Así mismo, se encuentran avanzados los trabajos de ejecución de las capas inferiores del Callejón Don Lucas.

Las obras han sido adjudicadas al Grupo Copsa, con un plazo para su ejecución de seis meses contados a partir de la firma del acta de comprobación de replanteo que tuvo lugar el día 16 de enero de 2026.