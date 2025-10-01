La exitosa comedia «75 Puñaladas» llega este viernes al Teatro Villa de Huércal-Overa

Patricia López Rojas

Una comedia que arrasa por toda España, más de 9 meses triunfando en Madrid, nacional e internacionalmente premiada, mejor espectáculo, mejor actor y mejor comedia

La aclamada comedia de misterio «75 PUÑALADAS (El caso de un sospechoso suicidio)» llega al Teatro Villa de Huércal-Overa este viernes 3 de octubre. Producida por Bonjourmonamour Producciones, esta obra celebra su décimo aniversario y su gran éxito en cartelera.

Un Éxito Nacional e Internacional

«75 PUÑALADAS» ha arrasado en toda España, con más de nueve meses en gira de éxitos y una exitosa temporada en el Teatro Alfil de Madrid. El espectáculo ha sido nacional e internacionalmente premiado como mejor espectáculo, mejor actor y mejor comedia, consolidándose como una de las propuestas teatrales más divertidas y originales del momento.

La obra se presenta como un hilarante «misterio del cuarto cerrado» , un subgénero de la novela policial que plantea un misterio sin aparente solución. La sinopsis promete: «Un cadáver, varios sospechosos y ninguna pista sobre cómo el asesino pudo cometer el crimen. Si a esa premisa le añadimos algo de ‘La Huella’, algo de Mr. Bean y unas gotas de Ionesco y su teatro del absurdo, el resultado son las ’75 PUÑALADAS’ en la espalda de Mr. Stagertton, que el audaz detective John Kenneth Winslow III intentará explicar usando toda la pericia necesaria, sus particulares métodos de investigación y la inestimable colaboración del mayordomo. Si el asesino se lo permite, traten de desentrañar el asesinato….

La obra fue la comedia que vio nacer a la productora Bonjourmonamour hace diez años y está dirigida por Pedro Segura. El reparto cuenta con el propio Pedro Segura en el papel del detective John Kenneth Wislow III y Manuel R. Llamas como El mayordomo.

Las entradas para disfrutar de esta comedia están disponibles en la taquilla del teatro y a través de www.giglon.com.

Una oportunidad única de ver en Huércal-Overa la obra que, según el mismo Mr. Stagertton, promete: «Que reir alarga la vida y sé que lo vais a hacer y mucho».