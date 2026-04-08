La Policía Nacional detiene a uno de los principales miembros de un grupo criminal itinerante, especializado en el método de la “siembra”

En una operación llevada a cabo en Madrid

La operación, ha sido coordinada por UDEV-PATRIMONIO de la Comisaría de Jaén, y han participado en ella las Comisarías de Alcobendas, Almería, Elche y Usera-Villaverde

El detenido, carecía de antecedentes en España, lo que dificultó aún más su localización

Además del detenido, se ha conseguido identificar al resto de miembros de la organización, que han delinquido a lo largo de toda la geografía española

El Grupo Criminal, estaba especializado en la comisión de hurtos por el método de la “siembra”, en aparcamientos de zona comerciales, para posteriormente realizar cargos con las tarjetas bancarias sustraídas

Agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo UDEV-PATRIMONIO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Jaén, han coordinado una operación, que ha contado asimismo con la participación del Grupo II de la Comisaría de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (Madrid), el Grupo de Investigación I de la Comisaria de Elche (Alicante), el Grupo de Investigación VII de la Comisaría Provincial de Almería y el Grupo de Delincuencia Urbana – Sección de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Usera-Villaverde (Madrid), que culminó con la detención en Madrid, de un varón de nacionalidad peruana de 31 años, como presunto autor de varios delitos de hurto y estafa con medios de pago y pertenencia a Grupo Criminal.

En el trascurso de la investigación, se ha identificado asimismo a otros dos varones, también de nacionalidad peruana, los cuales formaban parte del grupo desarticulado y que se encuentran actualmente en prisión.

La investigación, se inició en junio del pasado año en Jaén, tras la denuncia de una persona que, mientras se encontraba en el aparcamiento de un establecimiento comercial de la capital jiennense, fue abordada por un individuo, que le indicó que se le había caído la cartera al subir al vehículo, mientras que otro, se aproximó aprovechando esta distracción, y le sustrajo el bolso que había depositado en el asiento del copiloto.

Tras esto, los autores se desplazaron a una localidad cercana, y en pocos minutos consiguieron realizar retiradas de efectivo con las tarjetas sustraídas a la víctima, por importe total de casi 1.000 euros.

Después de varios meses de investigación, y debido al “modus operandi” tan especializado detectado por los agentes, se localizaron diferentes hechos en la geografía nacional, con características similares, lo que permitió determinar a los investigadores, de que se trataba de un Grupo Itinerante dedicado a la comisión de hurtos y estafas.

El grupo investigado, compuesto por tres varones de nacionalidad peruana, cometieron hechos en varias provincias españolas, empleando numerosas técnicas para distraer a sus víctimas y sustraer su documentación y tarjetas bancarias. Una vez se hacían con las mismas, se dirigían a cajeros de entidades bancarias para usar las tarjetas sustraídas, consiguiendo mediante estas operaciones, unas elevadas ganancias.

La operación, pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre distintas unidades policiales para desarticular redes criminales que operan en diferentes territorios.