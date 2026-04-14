La Feria de Empleo se consolida como punto de encuentro estratégico entre el talento universitario y las empresas

El evento se ha desarrollado este martes 14 de abril, conectando a estudiantes y egresados con el tejido productivo en horario de mañana y tarde. Más de 50 empresas e instituciones comprometidas con la contratación disponen de expositores informativos y participan en actividades para captar nuevos perfiles profesionales

La Universidad de Almería ha dado hoy el pistoletazo de salida a una nueva edición de su Feria de Empleo. Este evento, consolidado como un punto de encuentro esencial, tiene como objetivo principal que estudiantes que finalizan sus grados y personas ya tituladas conecten directamente con empresas e instituciones para impulsar su inserción laboral.

Organizada a través del Vicerrectorado de Postgrado y Relaciones Institucionales, en colaboración con el grupo Cajamar, la Diputación Provincial de Almería y el Consejo Social de la UAL, la feria permite al estudiantado recibir información de primera mano sobre las competencias más demandadas actualmente.

El objetivo prioritario de este encuentro entre empresas, entidades públicas, estudiantes y demandantes de empleo es facilitar la búsqueda de empleo al alumnado que está finalizando sus estudios y a personas recién tituladas de la UAL.

Más de cincuenta empresas participan en este evento con el fin de ofrecer prácticas y empleo a las personas con formación universitaria, siendo esta una gran oportunidad para mantener ‘in situ’ un contacto directo entre todas las partes: estudiantes, personas tituladas y empresas e instituciones ofertantes de empleo. El conocimiento del mercado laboral y de las competencias demandadas por las empresas se constituye en información valiosísima para adaptar nuestros planes de estudios a las exigencias del tejido productivo.

Entre los participantes se encuentran empresas de prácticamente todos los ámbitos, además de asociaciones y colegios profesionales, así como instituciones.

El rector de la UAL, José J. Céspedes, ha destacado que se trata de es la primera que se celebra de las cinco que componen el programa UALConecta 2026. “Procurar la empleabilidad de calidad de los egresados de la Universidad de Almería es un objetivo prioritario para el que trabajamos todos los días. Un encuentro como este permite ese acercamiento que nos permite conocer de primera mano las demandas del mercado laboral y las necesidades del tejido productivo, de manera que podamos orientar mejor la formación de los estudiantes para responder al contexto real del mundo profesional”. En este sentido, ha explicado que se está “disminuyendo la carga teórica de los estudios y aumentando la formación práctica. Además, la realización de prácticas en empresas y el impulso de programas de empleo es de vital importancia para favorecer la empleabilidad de las personas universitarias. Está demostrado que las prácticas, curriculares y extracurriculares, inciden de manera decisiva en el aumento de la empleabilidad”. Por último, el rector ha agradecido a todas las instituciones participantes su apoyo.

Mariola Hidalgo, presidenta del Consejo Social de la UAL, ha afirmado que “la Universidad de Almería ofrece unos estudios con unos altos estándares de calidad que cualifica a los estudiantes para aportar valor a las empresas de nuestra provincia. La Feria del Empleo es una oportunidad para que puedan conectar, y va en la misma sintonía del trabajo que realizamos desde el Consejo Social, como es fortalecer las relaciones de la Universidad con el tejido productivo y social de Almería. En esta línea, la formación dual es una herramienta muy interesante, pues las empresas contribuyen a la formación del alumnado, para que integren en su preparación las necesidades que en cada momento demandan los principales sectores de Almería y cuando salen al mercado laboral, lo hacen ya con una experiencia práctica”.

La diputada de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, ha señalado que esta cita «se configura como un espacio de encuentro entre personas demandantes de empleo y tejido empresarial, favoreciendo el contacto directo entre ambos. El desarrollo de la actividad empresarial en la provincia contribuye a la generación de oportunidades laborales, como se pone de manifiesto en esta jornada, en la que participan estudiantes de la Universidad de Almería. Asimismo, la Feria del Empleo incorpora un programa de talleres y conferencias con carácter formativo dirigidos a los estudiantes que están participando durante este martes». Por último, Esther Álvarez ha felicitado a la Universidad de Almería por la organización de esta iniciativa, así como a las empresas y estudiantes participantes por su implicación en una jornada orientada al empleo y la formación.

El Servicio Andaluz de Empleo cuenta con dos expositores. En el primero, personal técnico ofrece información sobre el nuevo catálogo de servicios del SAE tanto para personas que quieren trabajar como para las empresas que demandan servicios de intermediación y sobre las nuevas funcionalidades digitales y autogestión. En el segundo stand está presente el Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional en Industrias Extractivas. También han llevado al campus unas gafas de realidad virtual que ayudan a la empleabilidad. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Amós García Hueso, ha destacado la colaboración y participación un año más del SAE en la Feria de Empleo de la Universidad de Almería, “un escaparate de ofertas laborales de la provincia para nuestros jóvenes y una buena vía para que las empresas conozcan a egresados con preparación que puedan incorporar a sus plantillas”.

Amós García ha señalado “la importancia de ofrecer oportunidades laborales a los jóvenes y apostar por su talento, como uno de los principales motores de la innovación y la mejora de la competitividad de la provincia”. En este sentido, ha recordado el descenso del paro juvenil a una tasa del 18% y ha explicado que el 56% de los titulados de las universidades públicas andaluzas tenía trabajo un año después de haber acabado su formación, según el estudio sobre inserción laboral de egresados que realiza el Observatorio Argos del SAE, que también revela las titulaciones con mayor nivel de inserción: Ingeniería y Arquitectura (76%), Ciencias de la Salud (73%) y Ciencias Sociales y Jurídicas (56%).

Por último, José María Vargas, director de zona Almería de Cajamar, ha dado la enhorabuena a la UAL por esta feria que permite “poner en contacto el talento de los estudiantes con las empresas, lo que implica apostar por el futuro, la innovación y la sostenibilidad”.

Durante toda la jornada, celebrada en horario de mañana y tarde, las empresas interesadas en incorporar personal a sus plantillas han contado con un expositor informativo en el campus. Además de la atención en los stands, han participado en diversas actividades integradas en el programa oficial, reforzando su compromiso con la creación de empleo en la provincia. La Feria de Empleo cuenta con un interesante programa de formación práctica integrada en forma de talleres sobre empleabilidad, marca personal, búsqueda de empleo, elaboración de currículum o técnicas de expresión oral. Uno de ellos, además, ha abordado la entrevista de trabajo en inglés, contribuyendo a la internacionalización de egresadas y egresados de la UAL.