La UAL presenta un informe pionero que avala el éxito de la formación dual en la inserción laboral

El estudio revela que los egresados de programas duales superan la media de inserción laboral del sistema universitario andaluz. El 82,3% de los participantes desarrolla su carrera profesional en la provincia de Almería, consolidando la retención de talento local

La Universidad de Almería ha presentado este martes el informe pionero titulado ‘Evaluación de la empleabilidad en la formación dual’ en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Este estudio, que analiza un modelo educativo adoptado como eje estratégico por la institución, ha sido desarrollado por un equipo de cinco investigadores integrado por Juan García, Pilar Casado, Elena Ortega, María Leticia de la Fuente y José Moya, contando además con la colaboración de la Fundación Bertelsmann.

La investigación ha medido la eficacia de esta modalidad educativa mediante el cruce de registros oficiales y encuestas de percepción, demostrando que la formación dual no solo genera una alta satisfacción, sino que mejora significativamente las opciones de inserción profesional de los egresados.

Los resultados del informe reflejan que los graduados de programas duales alcanzan una tasa de inserción laboral que supera la media de la propia universidad y del sistema universitario andaluz en las titulaciones de grado. Este impacto resulta especialmente transformador en áreas donde la inserción laboral es tradicionalmente moderada, actuando el modelo dual como un factor multiplicador de oportunidades. Asimismo, el estudio destaca una función estratégica fundamental para el entorno local, ya que el 82,3% de estos profesionales desempeña su labor en la provincia de Almería, lo que consolida el programa Talento D-UAL como una herramienta clave para la retención de talento y el fortalecimiento del tejido productivo provincial.

Durante la presentación, el rector, José J. Céspedes, ha destacado la importancia de este modelo al afirmar que están convencidos de que la educación superior en el siglo XXI no debe limitarse a las aulas. Según el rector, “la docencia universitaria debe ser capaz de integrar el aprendizaje académico con el entorno laboral real al que los estudiantes deben acceder, facilitando que el alumno adopte un rol de trabajador en formación y que la entidad de acogida se transforme en entidad formadora donde universidad y empresa se retroalimentan”.

Respecto al valor académico del estudio, el rector ha subrayado que este trabajo “no es solo un ejercicio de rendición de cuentas, sino una herramienta que evidencia el éxito de la apuesta de la universidad por la formación dual a lo largo de más de dos lustros”. Además, ha señalado que los resultados “muestran claramente que, cuando la universidad y la empresa caminan juntos, la empleabilidad deja de ser una meta lejana para convertirse en un hecho tangible para los graduados de la institución”.

Más allá de los datos de empleo, el análisis subraya que la metodología dual permite integrar el aprendizaje académico con el entorno laboral real, transformando a las empresas en entidades formadoras donde universidad y entidad de acogida se retroalimentan.

“El mayor exponente de transferencia de conocimiento de una universidad no es solo la investigación, es sobre todo su formación, y, por tanto, su estudiantado egresado. Si a esto le añadimos que una parte de esa formación se perfila en una empresa o entidad, como sucede con la metodología de formación dual, tenemos un efecto multiplicador de transferencia y además bidireccional”, ha indicado el rector.

El informe genera dos productos novedosos adaptados a la formación dual universitaria, tal y como ha explicado Juan García. “Por un lado, un cuestionario para ser aplicado en formato de encuesta para la evaluación de la empleabilidad y la satisfacción con los diferentes aspectos organizativos y académicos de la formación dual. Por otro, proponemos un modelo de evaluación que combina esta información con los procesos de inserción laboral basada en datos administrativos principalmente, de seguridad social”.

Con respecto a la inserción laboral, se posee una alta inserción de entre el 75%-81% de los egresados en función del tipo de estudio. Además, se han encontrado particularidades para seguir explorando en otros estudios. “Esta metodología formativa ayuda a una mejor inserción de las mujeres, que, según nuestros resultados, trabajan proporcionalmente más. Prácticamente desaparece la falta de adecuación del puesto de trabajo. El 94 % tiene un trabajo relacionado con su grado o máster, también ayuda a fijar laboralmente a los egresados en el territorio, porque el 82% trabaja en empresas de Almería. El estudio también refleja que tiene un efecto multiplicador sobre la inserción laboral, sobre todo en ámbitos de moderada o baja inserción como Humanidades y, además, la formación dual universitaria incrementa la percepción de las expectativas laborales y la percepción de las propias competencias profesionales”, ha destacado Juan García.

Por su parte, Mariola Hidalgo, presidenta del Consejo Social de la UAL, ha afirmado que “el modelo de la formación dual ha sido uno de los grandes empeños del Consejo Social de la UAL desde que estoy como presidenta, puesto que es un modelo en el que todos ganan: estudiantes, empresas, Universidad y sociedad. El aprendizaje en el lugar de trabajo otorga al alumnado unas capacidades que hoy en día son fundamentales para acceder al mercado laboral con garantías de éxito. La UAL fue pionera con Talento UAL gracias al empeño de toda la comunidad universitaria y también por el apoyo de un tejido empresarial que se caracteriza por estar muy cerca de nuestra Universidad”.

Entre las recomendaciones del estudio, está la de considerar la formación dual universitaria como un proceso individualizado y flexible, por lo que se aboga por una reforma de la legislación sobre mención dual universitaria, para hacer que esta metodología de formación se pueda aplicar a una mayoría de grados y máster.

Aunque la valoración de los procesos de gestión y tutorización por parte de los estudiantes es elevada, el informe también establece recomendaciones estratégicas para el futuro. Entre ellas, se señala la necesidad de mejorar la información previa a la incorporación a la empresa y fortalecer el vínculo entre el tutor académico y el profesional. Juan García ha explicado que, derivado de la aplicación piloto de estas evaluaciones a la Universidad de Almería, hay que destacar algunos hallazgos sobre la formación dual universitaria que pueden guiar acciones futuras. “Una es la importancia de la comunicación inicial y final sobre programas duales que, por un lado, ayude a la entrada en el programa y, por otro, prevenga el posible no cumplimiento de expectativas del estudiantado. La otra es que habría que seguir reforzando los procesos de tutorización, especialmente los académicos, así como, los de empresa”.

Finalmente, el estudio propone que la combinación de registros administrativos con encuestas periódicas se convierta en el estándar para evaluar la empleabilidad de los títulos universitarios en el siglo XXI.