La Feria de las Ideas de la UAL se hace ‘mayor de edad’ como referente emprendedor incrementando sus registros

Alcanza este 2026 su décimo octava edición dando más premios que nunca, 51, y creciendo en todos los aspectos de sus líneas estratégicas: actividades, colaboraciones, dinamización, implicación empresarial y proyección internacional

La XVIII edición de la Feria de las Ideas de la Universidad de Almería ha tenido una alta participación y se ha caracterizado por la consistencia de la mayor parte de los 153 proyectos inscritos, algunos aún como ideas y otros en un nivel más avanzado como empresas nuevas. De todos ellos, la mayoría se ha presentado con stand físico en la carpa del pasillo central del campus, 96 en cifra exacta, un 62% del total, siendo el resto en formato virtual. La inquietud emprendedora de las mujeres ha sido significativamente más elevada que la de los hombres, puesto que de las 426 personas promotoras el porcentaje femenino se ha ido al 57%. Estos son algunos de los primeros datos de un evento muy esperado cada año, organizado desde el Observatorio de Emprendimiento e Innovación Social de UAL con un amplio respaldo institucional.

Su programación ha vuelto a ser muy intensa, ocupado simultáneamente varios espacios del campus con una amplia y diversa oferta de acciones. En medio de su desarrollo, en la carpa como centro neurálgico, se ha llevado a cabo un acto en el que las instituciones y entidades implicadas han ofrecido sus valoraciones. Ha estado presidido por Miguel Pérez, delegado del Rector para la Estrategia, Comunicación y Coordinación, y junto a él han intervenido Mariola Hidalgo, presidenta del Consejo Social de la UAL, Francisco Alonso, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Esther Fernández, diputada delegada especial de Emprendimiento e Iniciativas Europeas de la Diputación de Almería, Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio, Alejandra Carreño, directora general del Parque Científico-Tecnológico de Almería, y José María Vargas, director de Zona Almería de Cajamar.

Miguel Pérez ha puesto en valor que “la Feria de las Ideas es el evento con más tradición de cuantos organiza la UAL como puente de conexión con la sociedad y con el tejido empresarial”. De hecho, ha reseñado precisamente que “llega a la décimo octava edición y año tras año sigue superándose a sí misma, algo nada fácil de conseguir”. De hecho, ha sostenido que “se ha convertido en una de las citas imprescindibles en Andalucía sobre el espíritu empresarial e innovador”. Ha mostrado el orgullo de la Universidad de Almería por este evento, “puesto que sus resultados avalan su contribución a crear cantera de emprendedores y emprendedoras, con iniciativas frescas e innovadoras que, en un número importante, acaban convirtiéndose en auténticos proyectos empresariales”. Ha facilitado además los datos más significativos de este año 2026 y ha desvelado como “una de las claves que explica este éxito” el “amplísimo respaldo con el que cuenta por parte de otras entidades públicas y privadas”.

Mariola Hidalgo ha afirmado que “desde el Consejo Social de la UAL participamos activamente en la Feria de las Ideas concediendo cada año un premio a la mejor Spin OFF, Startup o Patente de la Universidad, dotado con 3.000 euros”, de manera textual por su parte, que es además “el de mayor cuantía económica del evento”. Ha resaltado que “cada año el volumen de candidatos crece, así como la calidad de los proyectos”, añadiendo que “en esta edición se han presentado propuestas en una amplia variedad de sectores, salud, sociales, agroindustria…, con un importante componente de inteligencia artificial, con equipos multidisciplinares y también de diferentes edades, lo que refleja la fortaleza del ecosistema emprendedor en la UAL”.

Francisco Alonso ha destacado durante su intervención la colaboración de la Junta de Andalucía, a través de la Fundación Descubre y Andalucía Emprende, en la organización de esta XVIII Edición de la Feria de las Ideas de la UAL. Ha valorado que “un año más es un espacio único donde se reúne todo el ecosistema emprendedor de Almería para visibilizar y favorecer la conexión entre los emprendedores de la provincia”. Ha recordado la presencia permanente en el campus que mantiene la Junta respecto al fomento del emprendimiento y el apoyo a quienes quieren desarrollar su idea, en colaboración permanente con la Universidad de Almería.

Esther Fernández ha felicitado a todos los participantes en esta Feria de las Ideas y ha destacado que “durante esta jornada se da a conocer el conjunto de iniciativas y programas dirigidos al emprendimiento en la provincia, en un espacio que facilita el contacto entre ideas y posibles proyectos”. Asimismo, “el stand informativo que ha instalado la Diputación de Almería permite a las personas interesadas acceder a contenidos sobre el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores, en el marco de las actuaciones vinculadas a la Oficina de Reto Demográfico y Europe Direct”.

Jerónimo Parra, por su parte, ha definido la Feria de las Ideas como “algo magnífico que hay que agradecer a la universidad, por supuesto, y a Cajamar como una entidad colaboradora”. Ha aprovechado para llamar a los estudiantes a ser empresarios: “La Cámara de Comercio quiere ayudar a que todas las personas que tengan una idea puedan desarrollarla”. La ayuda es por múltiples vías, “hasta económicamente con convenios que tenemos con distintas entidades financieras”, ha asegurado. Y es que “existe una realidad, y es que necesitamos empresarios y contrarrestar a la gente que pone a los empresarios como ‘un mal necesario’ y no es así”. Ha explicado que “la inmensa mayoría somos empresas pequeñas y lo que queremos es ayudar”.

Por último, Alejandra Carreño ha reafirmado su compromiso con esta nueva edición de la Feria de las Ideas, subrayando su valor como espacio clave para identificar y promover iniciativas empresariales innovadoras: “Nuestro ecosistema está concebido para fomentar la innovación, el crecimiento y el desarrollo empresarial, poniendo a disposición de los proyectos recursos estratégicos que facilitan su consolidación mediante la colaboración y el intercambio entre empresas”. En este marco, “nuestra presencia en la feria es esencial, ya que permite acercar a los emprendedores información detallada sobre las oportunidades, ventajas y condiciones preferentes para establecerse en nuestras instalaciones”, ha dicho. Además, ha recordado que el PITA “reconocerá proyectos biotecnológicos y tecnológicos con la cesión de un espacio gratuito y el acceso a servicios especializados de incubación”.

Los premios repartidos son más de medio centenar y superan los 55.000 euros de valor, bien en metálico o bien en servicios. Una de las mejores noticias de esta edición precisamente es que la colaboración de empresas locales para patrocinar tanto los galardones como las actividades ha crecido. Se ha alcanzado el objetivo de estar en torno a los tres millares de visitantes, superando la marca registrada el año pasado. El programa ha contado con una veintena de acciones con formatos diferentes, como talleres, coloquios o networking, por ejemplo, desarrolladas tanto presencial como virtualmente. En esa línea, se ha producido este 2026 un incremento de las actividades previas y posteriores para potenciar la visibilidad de los emprendedores y sus proyectos. Entre lo más destacado y solicitado, varios talleres destinados al desarrollo de competencias emprendedoras.

La Feria de las Ideas va a más y ha experimentado un incremento general en registros, propuestas y aspectos clave dentro de sus líneas estratégicas. Además de los ya referidos, ha habido una mayor dinamización de la preferia virtual, celebrada el jueves día 9 de abril, con dinámicas networking por la mañana y los foros de Intercambio y colaboración por la tarde. Precisamente se han realizado nuevas actividades para fomentar el networking entre los participantes y ha habido un incremento de la colaboración y de los apoyos para la puesta en marcha de las ideas-proyectos, con un plan de seguimiento e implantación a los emprendedores. A su vez, también ha sido mayor implicación de empresarios, entidades de capital riesgo e inversores potenciales, y la colaboración con las facultades de la UAL y los centros de preuniversitarios. De igual modo se han potenciado las ‘Happy Idea’ para la identificación de nuevos talentos, y habrá apoyo a la participación en otros eventos nacionales e internacionales. Su web ha contabilizado 10.000 visitas de España, Estados Unidos y otros países de Europa, Iberoamérica y Asia. Esta es www.feriadelasideas.es.