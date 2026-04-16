Los encuentros de Javier Sierra y Juan del Val dan comienzo a la Feria del Libro de El Ejido 2026

El alcalde, Francisco Góngora, junto a la parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez; diputada de Cultura, Almudena Morales; y la edil de Cultura, Elena Gómez, ha recorrido las 12 casetas instaladas en la Plaza Mayor

Alcanza su XVII edición reuniendo a cuatro premios ‘Planeta’

Hasta el domingo 19 se sucederán las actividades para todos los públicos y los encuentros literarios con autores de la talla de Vicente Vallés, Luz Gabás, Pedro Mañas, Ángela Banzas o Santiago Posteguillo

La XVII edición de la Feria del Libro de El Ejido ha abierto sus puertas esta tarde en la Plaza Mayor con una gran afluencia de público.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a la parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez; la diputada de Cultura, Almudena Morales; y la edil de Cultura, Elena Gómez, han visitado los 12 stands que conforman esta feria, que en los próximos días se va a convertir en un punto de encuentro para los amantes de la lectura.

Se celebra desde hoy y hasta el 19 de abril donde reunirá a cuatro premios ‘Planeta’. El escritor Javier Sierra ha sido el encargado de llevar a cabo el primer encuentro en la carpa central con la presentación de su libro ‘El Plan Maestro’, con una trama que tiene como punto de partida un encuentro fortuito con Luis Fovel, un desconocido para el autor que parecía conocer la “vida oculta” de algunas de las obras maestras de la pintura.

Hoy también estará presente Juan del Val, quien ha compartido con los lectores las claves del proceso creativo de ‘Vera. Una historia de amor’, la novela ganadora del Premio Planeta 2025. La obra cuenta las vivencias de una mujer de 45 años de la alta sociedad sevillana que abandona a su esposo marqués para iniciar un apasionado romance con un hombre más joven y humilde. El autor, que ya visitó El Ejido en 2022 con su novela “Delparaíso”, ha firmado ejemplares tras la presentación de la obra.

La Feria del Libro de El Ejido contará con siete librerías, como Colegial, Papelo, Botero, Nevada, Orión, Los Libros de Minny y Librería de El Corte Inglés; y cuatro editoriales como Letrame Editorial, Yeray Editorial, Ediciones Arcanas e Instituto de Estudios Almerienses que conforman el espacio de casetas ubicado en la Plaza Mayor de El Ejido. A ellos se suma la carpa central destinada a la presentación y firma de libros, y la caseta de la Biblioteca Municipal de El Ejido, que desde esta tarde acogerán una amplia programación.

La jornada del jueves arrancará con la presentación de ‘Cuentos del Mar de Alborán’, de la mano del ejidense Moisés Palmero, de la asociación ‘El Árbol de las piruletas’, un encuentro dedicado a los centros escolares.

La música será la gran protagonista del día con el concierto a las 17 horas de la Banda Sinfónica de El Ejido, que dará paso a la presentación de la nueva novela de Miguel Ángel Cruz Álvarez, director del Estudio de Artes Escénicas Level Up, Dance Studio, que lleva por título ‘Tropezar dos veces en la misma piedra’ y que llega de la mano de la Editorial Letrame. La segunda jornada la cerrará el encuentro con Santiago Posteguillo, que presentará su tercer libro dedicado a Julio César, como es ‘Los tres mundos’, desde las 20 horas en la Carpa.

El viernes será una jornada enfocada en el público infantil, que arrancará con la actividad ‘Cuentos del Mar de Alborán’, con Moisés Palmero, de la asociación ‘El Árbol de las piruletas’. Por la tarde, a partir de las 17 horas, el escritor Pedro Mañas y el ilustrador David Sierra Listón presentarán los nuevos títulos de sus series de literatura infantil ‘Anna Kadabra’ y ‘Marcus Pocus’. Asimismo, los más pequeños también podrán disfrutar de pintacaras y talleres de la mano de ‘Bicho Verde’.

Esa tarde, a las 19 horas, se celebrará el encuentro con Ángela Banzas, que presentará su libro ‘Cuando el viento hable’ que la ha llevado a ser finalista del prestigioso Premio Planeta en su última edición. El broche de oro de la jornada lo pondrá un recital poético con David Galán ‘Redry’.

El sábado, la mañana abrirá con una bonita actividad para toda la familia como es la presentación de ‘El tesoro del pirata’, de Juan Villén, a las 11 horas, a la que seguirá una de las citas más esperadas del día como es el encuentro con el periodista Vicente Vallés y la presentación de su libro ‘La caza del ejecutor’, a las 12.30 horas.

La tarde del sábado comenzará con las presentaciones de dos de las autoras más queridas del público juvenil: Cherry Chic, la autora que arrasa en redes sociales presentará ‘El tiempo que tuvimos’, a las 17 horas, y Alina Not, acto seguido, llenará de aire fresco la Plaza Mayor con ‘Los 10 mandamientos de Casey Adams’.

Esa misma tarde tendrá lugar el encuentro con Luz Gabás, que presentará a las 19 horas su obra ‘Corazón de oro’, y, a las 20 horas, con el autor almeriense Juan Manuel Gil, que regresa así a la Feria del Libro ejidense con su nueva obra ‘Majareta’, novela que ya se encuentra en el top 5 de los libros más vendidos. El cierre del sábado llegará del brazo de ‘Cuentos en clave de Blues’, un recital donde la palabra y la música se darán la mano.

El de la Feria del Libro de El Ejido lo pondrán una serie de actividades orientadas a los más pequeños como el bebecuentos del Bicho Verde a las 11 horas, el cuentacuentos familiar con Filiberto Chamorro desde las 11.30 horas y ‘Cuentos del Señor Don Nadie’ de Sandra Cerezo, con saxofón en directo, desde las 12.30 horas, además de talleres y pintacaras.