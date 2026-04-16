La Feria del Libro de Almería cruza el ecuador y se prepara para un fin de semana lleno de actos, firmas y actividades infantiles

Miguel Ángel Santamarina y el libro infantil de Concha Castro han sido hoy los protagonistas del evento impulsado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial y Junta de Andalucía

La Feria del Libro de Almería ha cruzado hoy el ecuador de su cuadragésimo sexta edición siguiendo la tendencia de una mayor activación en el número de visitas de aficionados a la lectura que, especialmente al caer el sol, se acercan a la Avenida Federico García Lorca a recorrer la hilera de casetas que, hasta con 34, se alinean con cientos de mundos y firmas por descubrir. Una trayectoria ascendente que, sin duda, alcanzará su cénit en el próximo fin de semana. Hay que recordar que el horario de las casetas es de 11.00 a 14.00 horas el sábado y domingo (apertura una hora antes el viernes) y de 17.00 a 21.00 horas por las tardes.

En cuanto a los actos, el libro de Concha Castro –que no ha podido estar presente en el acto- y Miguel Ángel Santamaría han sido los protagonistas de este jueves, día 16.

En el caso de Castro, se ha presentado su libro ‘Cuentos desde mi reino’, libro editado por el Instituto de Estudios Almerienses en el que desarrolla varios cuentos juveniles, destinados especialmente para un lector entre los 10 y 12 años. En este ‘reino de los cuentos’, “sus habitantes esperan con impaciencia para llevarles a mundos diferentes y particulares: el mar, el bosque, la música…, y sus historias y aventuras. Nunca pierden el tiempo en aburrirse”.

A continuación ha sido el turno del escritor Miguel Ángel Santamarina, presentando el libro ‘La guerra que cambió España’ (Ediciones B). Coincidiendo con el noventa aniversario del inicio de la Guerra Civil Española, Miguel Ángel Santamarina ofrece en sus páginas un análisis exhaustivo de los momentos más decisivos del enfrentamiento armado. “Más que ser partidista o adoctrinar a la gente, lo que quiero es que se haga preguntas, que sienta la necesidad de indagar y profundizar en las historias que de forma sintetizada va recorriendo las páginas del libro”, ha compartido.

A través de un recorrido cronológico mes a mes, el autor examina desde el golpe de Estado de julio de 1936 hasta las batallas cruciales del Ebro y Teruel, pasando por episodios clave como el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera y el bombardeo de Guernica. Pero, no solo eso, como ha detallado el autor, el libro también se acerca a historias e intrahistorias menos conocidas.

Entre ese ‘anecdotario’ se encuentra entre otros el trágico episodio de la ‘desbandada’, el bombardeo nazi a la ciudad de Almería, la fuga del fuerte de San Cristóbal, la historia del presidente comunista del Real Madrid y otras muchas historias de aquellos aciagos años, rescatando de esta forma voces olvidadas del conflicto.

La Feria del Libro de Almería está impulsada por el Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Diputación Provincial con el Instituto de Estudios Almerienses y Junta de Andalucía con el Centro Andaluz de las Letras.

Actividades del viernes, 17 de abril

17:00 horas. Sesión de cuentos con Paula Mandarina. Espacio de lectura (Mirador de la Rambla).

17:30 horas. ‘Trilogía Crónicas de Hiraoka’ (Molino) de Alba Zamora. Organiza Reader Con. Biblioteca Pública Francisco Villaespesa.

18:00 horas. Juanma Gil en conversación con Emilio Picón: ‘El trabajo, el placer y el dolor de escribir’. Espacio de lectura (Mirador de la Rambla).

19:00 horas. ‘Calabobos’ (Reservoir books) de Luis Mario. Presenta Nuria Ortega. Organiza Centro Andaluz de las Letras. Espacio de lectura (Mirador de la Rambla).

20:00 horas. Las mujeres y el amor en el cancionero de Joaquín Sabina (EdUAL) de Javier Soto Zaragoza. Presenta María del Mar Ruiz Domínguez. Espacio de lectura (Mirador de la Rambla).

Firmas viernes, 17 de abril (organizan las propias librerías)

Toda la mañana Pedro H. Martínez – Caseta Bukmeran

11:00 h. Cristina Fernández – Caseta Entre Libros Editorial

11:00 h. Estela Fuster – Caseta Entre Libros Editorial

11:00 h. Iria Knight – Caseta Entre Libros Editorial

11:00 h. Angy Skay – Caseta Entre Libros Editorial

11:00 h. Nuria Contreras Alcántara – Caseta Ediciones Arcanas

11:00 h. Cosmin F. Stircescu – Caseta Ediciones Arcanas

17:00 h. Lady Majareta – Casetas Librerías Picasso

17:00 h. Elena Moreno Padilla – Casetas Librerías Picasso

17:00 h. Sara Maher – Caseta Entre Libros Editorial

17:00 h. Cristina Fernández – Caseta Entre Libros Editorial

17:00 h. Iria Knight – Caseta Entre Libros Editorial

17:00 h. Angy Skay – Caseta Entre Libros Editorial

A partir de 17:30 h. Jesús Núñez – Caseta Bukmeran

18:00 h. Antonio Santisteban – Casetas La Tarara

18:00 h. Miguel Ángel Santiago – Casetas Librería Bibabuk

18:00 h. Eduardo Hernández – Casetas Librerías Picasso

18:00 h. Adena López Martínez – Casetas Librerías Picasso

18:00 h. Miguel Ángel Pérez Serrano – Caseta Ediciones Arcanas

18:00 h. Andrés Saura Vicente – Caseta Ediciones Arcanas

19:00 h. Juan Manuel Gil – Casetas Librería Bibabuk

19:00 h. Emilio Picón – Casetas Librerías Picasso

19:00 h. Marina Fernández Lores – Caseta Asociación de Editores de Andalucía

19:00 h. Laura Delgado – Caseta Entre Libros Editorial

19:00 h. Juan Torres – Caseta El Faro de Recóndito

20:00 h. Alejandro Carretero – Caseta El Faro de Recóndito

20:00 h. Luis Mario – Casetas Librerías Picasso