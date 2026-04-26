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Ramón Fernández-Pacheco comparte con los vecinos de El Ejido el día grande de las fiestas de San Marcos

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abril 26, 2026 3:39 pm

Declarada de Interés Turístico de Andalucía y ligada estrechamente al mundo agrícola, es una de las fiestas más emblemáticas de la provincia

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este domingo en la misa y posterior procesión en honor a San Marcos en la localidad de El Ejido, una de las festividades más emblemáticas de la provincia y declarada de Interés Turístico de Andalucía.

Fernández-Pacheco ha destacado el arraigo de esta celebración, estrechamente ligada al mundo agrícola y a tradiciones como la bendición de los campos, los animales y la maquinaria, reflejo del vínculo histórico entre el municipio y el sector primario.

De hecho, el consejero ha subrayado que El Ejido es “uno de los grandes referentes de la agricultura andaluza”, y ha trasladado el respaldo del Gobierno autonómico al sector agrícola y a municipios como este del Poniente almeriense “convertido en epicentro de la agricultura más innovadora”.

GabinetedePrensa

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