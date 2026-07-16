La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, ganadora de los Premios Empiria 2026

El jurado de los II Premios Empiria de Kómoda News, que cuentan con el aval de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), ha decidido otorgar uno de los Premios Empiria 2026, en la categoría de Mejor proyecto de divulgación científica, a la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, por “Ciencia de cerca: una ventana a la investigación en salud”.Se trata de un trabajo audiovisual que acerca a la ciudadanía los avances de la investigación sanitaria desarrollada en Andalucía a través de las historias y experiencias de sus propios protagonistas. El jurado ha valorado especialmente su capacidad para hacer accesible la investigación biomédica, fomentar la alfabetización científica y despertar vocaciones entre las nuevas generaciones.Entre otras organizaciones galardonadas destacan: Alimentos de España, el Consejo General de Enfermería y los servicios de salud de Canarias y Castilla-La Mancha.Por otra parte, el Premio Especial del Jurado 2026 ha recaído en Alimentos de España, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,por sus casi cuatro décadas impulsando una cultura alimentaria basada en la calidad, el conocimiento y el respeto al territorio. El jurado ha querido destacar especialmente su contribución a la promoción de la dieta mediterránea como modelo de alimentación saludable, su defensa del producto local y de temporada y su labor para acercar a la ciudadanía el valor del sector agroalimentario español, la cultura gastronómica y la sostenibilidad medioambiental.En un momento en el que la sobreinformación, los bulos y la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial están transformando la forma en la que la ciudadanía accede al conocimiento, los II Premios Empiria de Kómoda News han querido reconocer a aquellas iniciativas e instituciones que contribuyen a acercar la ciencia, la salud y la alimentación a la sociedad desde el rigor, la evidencia y el compromiso con la divulgación.El jurado ha destacado el elevado nivel de las 19 candidaturas recibidas, prácticamente el doble que en la primera edición, reflejo del creciente compromiso de instituciones sanitarias, administraciones públicas, entidades científicas y organizaciones profesionales con la divulgación rigurosa y la lucha contra la desinformación.«Hace apenas dos años nos preguntábamos si todavía era posible crear un espacio donde el rigor científico tuviera más fuerza que el ruido. Hoy comprobamos que sí. La extraordinaria calidad de las candidaturas demuestra que existe un enorme compromiso por parte de instituciones, profesionales y administraciones con una divulgación responsable y basada en la evidencia«, señala Paula Carrera, directora de Kómoda News.Mejor iniciativa en defensa de la cienciaEl premio a la Mejor iniciativa en defensa de la ciencia ha sido para el Consejo General de Enfermería – Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) del Instituto Español de Investigación Enfermera- por “Ciencia Enfermera para la ciudadanía”. Esta iniciativa desarrolla actividades divulgativas, recursos digitales y proyectos de participación ciudadana orientados a combatir la desinformación sanitaria y reforzar el papel de las enfermeras como referentes en ciencia y comunicación basada en la evidencia. Entre sus propuestas destacan Ciencia Enfermera a Escena, Paseos con Ciencia o Cuídate con tu enfermera. Educación para la salud: dos proyectos reconocidos ex aequoEl jurado ha decidido conceder ex aequo el premio a la Mejor iniciativa de educación para la salud a dos proyectos por su calidad, innovación y capacidad de impacto social.Por un lado, Canarias Saludable, impulsado por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, por su labor continuada de divulgación de contenidos basados en la evidencia sobre alimentación saludable, vacunación, actividad física y prevención a través de formatos digitales cercanos y accesibles.Por otro lado, también la Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha sido galardonada por el proyecto Alcohol: ¿limitas o te limita?, una intervención educativa dirigida a adolescentes que combina dinámicas participativas y aprendizaje experiencial para prevenir el consumo intensivo de alcohol y fomentar decisiones responsables entre los jóvenes. Accésit para el Hospital Universitario del HenaresEl Hospital Universitario del Henares ha recibido un accésit por Corazones Solidarios: educación en salud desde el hospital hacia la escuela para mejorar el postoperatorio del cáncer de mama, una iniciativa que conecta sanidad, educación y comunidad para sensibilizar a escolares sobre esta enfermedad y contribuir al bienestar de las pacientes. Sobre Kómoda NewsKómoda News es una plataforma de conocimiento, un espacio virtual que ofrece la oportunidad a voces profesionales de contribuir a la transferencia de conocimiento científico en los campos de la salud, los estilos de vida y el bienestar. Desde su puesta en marcha en 2021, la sostenibilidad ha sido también uno de sus ejes principales. La plataforma es una iniciativa de la consultora Torres y Carrera en un esfuerzo de la agencia por promover el rigor en la divulgación científica y luchar contra la desinformación.