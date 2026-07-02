Más de 32.600 personas solicitan la regularización extraordinaria en Almería

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

José María Martín destaca el “ejemplar desarrollo” del proceso en la provincia y subraya que “regularizar la situación administrativa de miles de personas supone más derechos, más oportunidades y una sociedad más cohesionada

La provincia de Almería ha registrado 32.638 solicitudes dentro del proceso de Regularización Extraordinaria impulsado por el Gobierno de España. Estos datos forman parte del balance provisional presentado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes el pasado 30 de junio.

En el conjunto de Andalucía se han contabilizado 161.557 solicitudes, mientras que a nivel nacional el procedimiento ha concluido con 1.174.978 solicitudes registradas, de las que más de 609.000 ya se encuentran en fase de tramitación.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha realizado una valoración muy positiva del desarrollo del proceso en la provincia y ha querido agradecer el trabajo realizado por todas las administraciones y entidades que han participado en su puesta en marcha, señalando que “Almería ha vuelto a demostrar su capacidad de coordinación y de respuesta ante un procedimiento de enorme complejidad administrativa”.

El proceso, ha resaltado Martín, se ha desarrollado con absoluta normalidad “gracias al compromiso de los empleados públicos, de las entidades colaboradoras, de los profesionales que han acompañado a los solicitantes y del conjunto de las administraciones implicadas”.

El subdelegado ha señalado que las más de 32.000 solicitudes registradas en la provincia reflejan la importancia que tiene este procedimiento para un territorio con una fuerte presencia de población extranjera que contribuye diariamente al desarrollo económico y social.

“Regularizar la situación administrativa de miles de personas significa ofrecer seguridad jurídica, facilitar su integración plena y reconocer la aportación que realizan a nuestra sociedad. Hablamos de personas que viven, trabajan, forman familias y contribuyen al crecimiento de Almería y que, a partir de ahora, podrán hacerlo con mayores garantías y con todos los derechos y obligaciones que conlleva formar parte de nuestra comunidad”, ha dicho.

José María Martín ha recordado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha realizado un seguimiento permanente del proceso para adaptar los recursos allí donde la demanda era mayor, lo que ha permitido garantizar una atención adecuada durante todo el periodo de presentación de solicitudes. En Andalucía se habilitaron 37.095 citas para facilitar la tramitación de los expedientes.

El subdelegadodel Gobierno ha concluido destacando que esta regularización tendrá también un impacto positivo en el empleo y en la economía: “Cuando una persona regulariza su situación gana ella, gana su familia y gana el conjunto de la sociedad. Este proceso permitirá aflorar empleo, reforzar la afiliación a la Seguridad Social y seguir construyendo una provincia más próspera, más inclusiva y con mayores oportunidades para todos”.

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