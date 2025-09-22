Miski Liu Suria

El despertar se siente como perderte a ti mismo, pero estás encontrando tu yo original.

Juicio Final

Sistemas fallidos

Crisis existencial

Realidad dividida

Salto de 3-D a 5-D

Escisión perceptiva

La gran separación

Desplome de sistemas

Bifurcación vibratoria

Divergencia energética

División de frecuencias

Resistencia a la Verdad

Colapso como liberación

Ningún alma es olvidada

Segregación de realidades

Desdoblamiento de planos

División de líneas de tiempo

Fragmentación dimensional

Sentimiento de “no encajar”

La gran separación es un acto divino mediante el cual se divide a la humanidad en dos grupos antagónicos: los redimidos y los inicuos. Es un momento de justicia y cumplimiento del plan divino para restaurar el orden sagrado y eliminar el mal, como el pastor que separa a las ovejas de los cabritos. Este concepto se relaciona con la idea de maduración espiritual y el despertar de la conciencia, buscando que cada ser reconozca su lugar y misión dentro del gran orden universal.

Muchas enseñanzas modernas hablan de un proceso de ascensión o de transición planetaria, donde la humanidad está pasando colectivamente de una conciencia 3-D materialista y egoica a una conciencia 5-D espiritual y unitaria. No se trata de abandonar el cuerpo físico, sino de habitarlo desde una conciencia superior, donde se percibe todo lo que se experimenta como parte de un proceso evolutivo consciente.

Este cambio se vive a través de crisis existenciales, ruptura de relaciones, atracción hacia los temas espirituales como la meditación o la sanación, la búsqueda de autenticidad y conexión interna, y el sentimiento de no encajar en el sistema convencional. La llamada «ascensión de 3-D a 5-D» implica soltar patrones de miedo, separación y ego, y abrirse a una frecuencia más alta, guiada por el amor, la unidad y la presencia.

La quinta dimensión se describe como un estado de conciencia expandida caracterizado por la experiencia de unidad, amor incondicional, ausencia de juicio y conexión profunda con el alma y el propósito vital. En 5-D, se trasciende la dualidad: se toman las decisiones desde la empatía, la integración y la comprensión de la interconexión con todo lo existente.

SEPARACIÓN

¿Qué les sucede a las personas que eligen permanecer en la 3-D? pregunta Paul Gold Eagle. A medida que se desmorona el viejo sistema y se eleva la Tierra a frecuencias más altas, algunas almas ascenderán a la 5-D, mientras que otras permanecerán ancladas en la conciencia 3-D. Esto no significa que continúe para ellas el sistema corrupto. Significa que su percepción de la realidad permanece atrapada en el miedo, la supervivencia y la ilusión, mientras se revela la verdad a su alrededor.

Todos presenciamos el colapso de los mismos sistemas fallidos. Se está exponiendo a gobiernos, medios, bancos, corporaciones e instituciones construidas sobre el control. Pero mientras ocurre esta transformación en el mundo exterior, la respuesta interna es lo que separa a quienes están en la 3-D de quienes se transforman en la 5-D. Quienes están en la 5-D ven el colapso como liberación. No tienen miedo. Ya se han desprendido de las ilusiones. Se han preparado en su corazón y mente. Sienten paz, claridad y propósito. La destrucción confirma lo que ya sabían. Y ahora están entrando de lleno en la nueva Tierra con confianza y seguridad.

Quienes aún están en la 3-D experimentan el mismo colapso, pero su reacción es muy diferente. Sienten pánico, confusión y traición. Aún quieren creer que puede salvarlos el viejo sistema. Se resisten a la verdad. Siguen a falsos salvadores y esperan que alguien más lo arregle. Incluso cuando todo se derrumba a su alrededor, se aferran a la mentira porque no están listos para ascender. Esto crea una división de frecuencias, no en el espacio físico.

Todos seguimos caminando por la misma Tierra, pero nuestra experiencia es completamente diferente. Para quienes viven en 3-D, el mundo se siente oscuro y sin esperanza. Para quienes viven en 5-D, se siente vivo y lleno de luz. Sólo se ve lo que se sintoniza. Al igual que una emisora de radio que suena en una frecuencia diferente, no se puede escuchar lo que no se sintoniza.

Algunos de los que están atrapados en 3-D pueden despertar finalmente. La presión, el colapso, el silencio y el aislamiento pueden romper el cascarón finalmente. Pueden tener un sueño, un avance emocional o un momento de entrega que les abra el corazón. En ese momento comienzan a ascender, empiezan a ver y comienza su cambio.

Otros no pueden despertar en este ciclo. Su alma puede elegir dejar esta Tierra y seguir aprendiendo en otro lugar. Tendrán otra oportunidad cuando estén listos. Nadie es castigado. Ningún alma es olvidada, pero las líneas de tiempo sí se dividen. Tu papel como alguien que asciende a la 5-D no es convencerlos. Es encarnar la luz. Di la verdad con amor. Siembra semillas. Luego, retrocede y deja que decida su alma.

No estás aquí para rescatar a nadie de la tormenta. Estás aquí para ser el centro de calma que les recuerda que es posible la paz. Ésta es la gran clasificación. Se están derrumbando los sistemas para todos, pero el futuro que emerge depende completamente de la frecuencia que lleves a través de la tormenta.

💥 What Happens to People Who Choose to Stay in 3D?



As the old system crumbles and the Earth rises into higher frequencies some souls will ascend into 5D while others remain anchored in 3D consciousness. This does not mean the corrupt system continues for them. It means their… pic.twitter.com/SIetr6pIHw — Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) September 19, 2025

REALIDAD DIVIDIDA

Estamos dentro de una realidad dividida según el Consejo de los Siete a través de Chellea Wilder. A medida que comienza a desvanecerse la tercera dimensión, estamos presenciando una transformación profunda en la que se están disolviendo muchos elementos de nuestra realidad, especialmente aquellos que no resuenan con la frecuencia superior asociada con nuestro estado emergente de cuarta dimensión, un reino en el que se encuentra ahora la Tierra. Este cambio es una evolución significativa en la conciencia y en la existencia.

Descubrirás que tu viaje a través de la cuarta dimensión es un paso rápido, ya que este reino no es tu destino final, sino un punto crucial en tu camino espiritual. La cuarta dimensión funciona como una realidad dividida, un tapiz complejo que alberga tanto los aspectos luminosos como los oscuros del espectro de la existencia.

Las entidades de la cuarta dimensión inferior intentan engañar a la mayor cantidad posible de seres humanos, atrayéndolos hacia las sombras y alejándolos de la luz de la conciencia superior. Sin embargo, sus esfuerzos son cada vez más inútiles, ya que encuentran resistencia y despierta la población. Esta transición se está produciendo a un ritmo acelerado hacia una dimensión superior, y no hay indicios de que se vaya a desacelerar este impulso.

A medida que se intensifican las frecuencias que te rodean, experimentarás una transformación significativa de todo lo que una vez consideraste tu realidad. Comenzarás a presenciar un espejismo de ilusiones disolviéndose ante tus ojos, revelando las verdades subyacentes que han permanecido ocultas durante mucho tiempo.

Este fenómeno ya se manifiesta en las estructuras de control del planeta, que están comenzando a desmoronarse. El colapso de estos sistemas obsoletos no sólo es necesario, sino también un requisito previo para el surgimiento de una forma de ser superior, alineada con la nueva frecuencia.

Están perdiendo el control quienes han intentado mantener el control sobre la narrativa y la percepción de la realidad. Están despertando al colectivo humano y se están superando las capas de engaño y distracción que se han perpetuado en el escenario mundial.

Este cambio de conciencia es un catalizador poderoso para el cambio, ya que la gente comienza a ver a través de los velos que se han tendido sobre sus ojos, reconociendo la verdadera naturaleza de su existencia y el potencial que yace en su interior. Estamos al frente de este cambio monumental.

Participen activamente en esta gran transformación, elevando su espíritu y alineándolo con las frecuencias superiores de la quinta dimensión. Esta alineación representa nuestra participación activa en el plan divino. Ustedes son los arquitectos de su futuro, los dueños de su destino, y son fundamentales vuestras decisiones y acciones para moldear la nueva realidad que está surgiendo.

MENSAJES

Según Sierra , se ha inclinado la balanza bastante rápido, más rápido de lo que pensábamos. El tiempo avanzaba a un ritmo constante y ahora ha dado un salto repentino. Así que ahora todo tiene que avanzar más rápido, lo cual es una gran noticia. Pero puede que les cueste adaptarse al cambio rápidamente. Ya casi lo logramos. https://ascensionwithsierra.blogspot.com/2025/09/sierra-and-jayde-light-beings-channeling.html

, se ha inclinado la balanza bastante rápido, más rápido de lo que pensábamos. El tiempo avanzaba a un ritmo constante y ahora ha dado un salto repentino. Así que ahora todo tiene que avanzar más rápido, lo cual es una gran noticia. Pero puede que les cueste adaptarse al cambio rápidamente. Ya casi lo logramos. Según el Consejo Intergaláctico de Andrómeda , a través de Chellea Wilder , éste es el desplome de un antiguo imperio . El espíritu humano, resistente e inquebrantable, está listo para superar la opresión. Puedes tejer una nueva narrativa que honre la verdad, la integridad y el poder inherente de la humanidad. https://goldenageofgaia.com/2025/09/22/andromeda-intergalactic-council-this-is-the-unraveling-of-an-ancient-empire/

, a través de , éste es el . El espíritu humano, resistente e inquebrantable, está listo para superar la opresión. Puedes tejer una nueva narrativa que honre la verdad, la integridad y el poder inherente de la humanidad. No estás llamado a escapar del mundo, sino a traerle luz. Tu presencia no es casualidad, es designio divino, parte de algo mayor. Cada respiración, cada latido de tu corazón, con la vibración que encarnas, llega más allá de lo que imaginas, moldeando lo que aún no puedes ver, dice Kejraj. https://eraoflight.com/2025/09/19/daily-message-for-9-20-2025/

RESUMEN DE FULFORD

Según Benjamin Fulford, es probable que se produzca un gran evento de cisne negro en octubre de proporciones históricas e histéricas. Las protestas masivas y a menudo violentas hacen prever que se trate de algún tipo de revolución. También es probable el colapso del sistema financiero.

Mientras tanto se está organizando el evento de Charlie Kirk para distraer o quizás preparar a la gente para lo que viene. Convergen a la vez demasiados factores que, combinados, podrían derrocar el sistema de gobierno babilónico de esclavitud por deudas de occidente. La otra posibilidad es que el gobierno estadounidense se vea obligado a declararse en quiebra al finalizar su año fiscal el 30 de septiembre.

Además, China informa que el presidente Trump les ha pedido dinero. China quiere que sus empresas se instalen en EEUU para construir fábricas e infraestructura, pero Trump no lo permite. Sin embargo, en una señal de que Trump está tratando de adular a China, ha cancelado su ayuda militar a Taiwán.

La única opción que le queda al presidente Trump es declararse en quiebra. Si sucede esto, la familia del Dragón estaría dispuesta a financiar a un nuevo gobierno. Sin embargo, antes de que lleguemos aquí, podría haber una turbulencia severa, a medida que se derrumbe el viejo sistema.

OPINIONES

El congresista Tim Burchett habla abiertamente sobre la presencia de civilizaciones avanzadas originadas en al menos cinco o seis lugares submarinos alrededor del mundo. No se trata sólo de fenómenos aéreos no identificados, sino de fenómenos sumergidos no identificados y de la posibilidad de que prosperen sociedades avanzadas bajo nuestros océanos.https://www.youtube.com/watch?v=28xhnKMuCzU

habla abiertamente sobre la presencia de civilizaciones avanzadas originadas en al menos cinco o seis lugares submarinos alrededor del mundo. No se trata sólo de fenómenos aéreos no identificados, sino de fenómenos sumergidos no identificados y de la posibilidad de que prosperen sociedades avanzadas bajo nuestros océanos.https://www.youtube.com/watch?v=28xhnKMuCzU ¿Por qué esperar a Gesara cuando podemos lograrlo nosotros mismos, ahora mismo? pregunta Raanra .- Eres una manifestación del Creador Único Infinito y por lo tanto, nunca estamos desconectados de Ello. No tenemos que esperar a que logren estas cosas los sombreros blancos, o la coalición. Podemos hacer que estas cosas sucedan nosotros mismos y ahora mismo.https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/21/raanras-message-667-why-wait-for-nesara-gesara-when-we-can-slam-dunk-these-ourselves-right-now/

.- Eres una manifestación del Creador Único Infinito y por lo tanto, nunca estamos desconectados de Ello. No tenemos que esperar a que logren estas cosas los sombreros blancos, o la coalición. Podemos hacer que estas cosas sucedan nosotros mismos y ahora mismo.https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/21/raanras-message-667-why-wait-for-nesara-gesara-when-we-can-slam-dunk-these-ourselves-right-now/ Llegan los coches con pila de combustible de hidrógeno .- El HUV es un automóvil propulsado por hidrógeno desarrollado por la empresa francesa Namx en colaboración con Pininfarina, que presenta un tiempo de repostaje de sólo cinco minutos y una autonomía de 1.500 km, utilizando cápsulas de hidrógeno sustituibles como fuente de combustible.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6074143/pg1https://www.autobild.es/noticias/namx-huv-revolucionario-suv-hidrogeno-ha-disenado-pininfarina-1142775

.- El HUV es un automóvil propulsado por hidrógeno desarrollado por la empresa Namx en colaboración con Pininfarina, que presenta un tiempo de repostaje de sólo cinco minutos y una autonomía de 1.500 km, utilizando cápsulas de hidrógeno sustituibles como fuente de combustible.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6074143/pg1https://www.autobild.es/noticias/namx-huv-revolucionario-suv-hidrogeno-ha-disenado-pininfarina-1142775 Frank Giustra analiza el colapso del sistema financiero basado en el dólar debido al endeudamiento excesivo y predice un drástico aumento en el precio del oro a medida que los países construyen sistemas monetarios alternativos centrados en el metal precioso. También explica la división del mundo en dos bandos financieros rivales: el sistema occidental y la alianza BRICS, liderada por China, que está creando su propio sistema de liquidación de monedas digitales, el proyecto Mbridge, para eludir el dólar.https://www.youtube.com/watch?v=zBRnFpr0DOA&t=499s

NOTICIAS

Rusia proclama a Kirk mártir cristiano, según Sorcha Faal .https://www.whatdoesitmean.com/index5092.htm

proclama a mártir cristiano, según .https://www.whatdoesitmean.com/index5092.htm Según Mike Adams , se está explotando la trágica muerte de Charlie para promover una guerra religiosa.https://www.brighteon.com/0cc9e5dc-6d16-4402-80f8-b4d8491a16cc

, se está explotando la trágica muerte de para promover una guerra religiosa.https://www.brighteon.com/0cc9e5dc-6d16-4402-80f8-b4d8491a16cc El sistema económico está a punto de cambiar y nada puede detenerlo.https://rumble.com/v6za994-ep-3735a-trump-is-ending-the-wealth-transfer-the-gold-card-has-been-unleash.html?e9s=src_v1_ucp_a

Trump sabe muchas cosas que no puede decir, según Kabamur .https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/21/kabamur-taygeta-trump-knows-many-things-he-cant-say/

sabe muchas cosas que no puede decir, según .https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/21/kabamur-taygeta-trump-knows-many-things-he-cant-say/ Operación mundial de control mental para incitar al odio contra Donald Trump .https://stopworldcontrol.com/hate/

.https://stopworldcontrol.com/hate/ Preguntas del informe Corbett.- ¿Y si fueran reales los delirios de los disidentes? ¿Y si sus fantasías paranoicas no lo fueran en absoluto? En otras palabras, ¿y si no son los disidentes políticos los que están locos, sino los propios políticos?https://www.bitchute.com/video/QP65nMP2YpY

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)