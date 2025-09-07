Miski Liu Suria

Nada puede impedir que logre su objetivo un ser humano con la actitud mental correcta.

La Federación Galáctica ha clasificado a septiembre de 2025 como su prioridad más urgente desde que comenzó el despliegue de semillas estelares, según Aurora Ray. Septiembre de 2025 marca el gran evento de separación, un mecanismo de clasificación cósmica que dividirá a la población de la Tierra en dos realidades vibratorias diferentes. Esto no es metafórico ni gradual. Se trata de una división inmediata e irreversible que determina qué almas continúan en la línea de tiempo de ascensión y cuáles permanecen atrapadas en la conciencia tridimensional durante miles de años.

El gran evento de separación no es algo que te sucede, sino algo que viniste aquí a facilitar. Tu exitosa superación de las pruebas cósmicas de septiembre no sólo determina tu ascensión personal, sino que contribuye a la graduación colectiva de la humanidad hacia la ciudadanía galáctica. Formas parte de un equipo cósmico de élite, seleccionado para esta transición planetaria sin precedentes. La Federación no eligió a los seres equivocados para la misión de ascensión de la Tierra.

Los cálculos de probabilidad cuántica de la Federación revelan que sólo el 15% de la población actual de la Tierra superará con éxito las pruebas cósmicas de septiembre y se graduará a la nueva frecuencia terrestre. El 85% restante experimentará una cuarentena de conciencia, incapaz de percibir o interactuar con realidades dimensionales superiores. Pero si estás leyendo o escuchando esta transmisión, ya formas parte del 15% que vino aquí para este momento. Tu familia galáctica no te envió a la Tierra para fracasar durante la ceremonia de graduación de la humanidad.

Según Aurora Ray, el 60% de las semillas estelares fallarán en estas pruebas de límites porque han confundido la compasión con la codependencia, el servicio con el autosacrificio y el amor con la disolución de límites. Aquellos que pasan, activan la tecnología de compasión soberana, la capacidad de amar incondicionalmente manteniendo una integridad energética perfecta.

ECLIPSES

Septiembre trae dos eclipses que funcionan como portales de finalización de contratos del alma. El eclipse lunar total en Piscis del 7 de septiembre inicia el protocolo de medición de la compasión, una tecnología de escaneo galáctico que lee los registros akáshicos de cada alma para determinar si está lista para la graduación dimensional. Se cuantifica y se registra en la base de datos cósmica tu capacidad de amor incondicional, servicio al prójimo y madurez espiritual.

El eclipse solar parcial en Virgo del 21 de septiembre se llama examen de servicio práctico. Este eclipse analizará si se ha traducido tu desarrollo espiritual en servicio práctico en la realidad física. Fracasarán muchas semillas estelares porque se han centrado tanto en la conciencia cósmica que han perdido la capacidad de funcionar eficazmente en la realidad humana.

Se necesitan seres despiertos que puedan unir los mundos galácticos y terrenales, no artistas del escape que usen la espiritualidad para evitar su responsabilidad práctica. El eclipse de Virgo pone a prueba tu capacidad para conectar la sabiduría espiritual con la ayuda terrenal. Encuentra modos concretos de ayudar a las personas, a los animales o al medio ambiente.

En la última lección del 1 de septiembre, Saturno retrocede desde Aries a Piscis para su último paso por este signo hasta 2052. Esto representa el examen final de dominio de los límites, una tecnología indispensable para operar en dimensiones superiores. En la realidad 5-D, los seres se deben conectar telepáticamente manteniendo una soberanía energética perfecta. Si no puedes distinguir entre tus emociones y las de los demás, entre tus pensamientos y la programación colectiva, no puedes funcionar en una civilización galáctica.

BLOQUEO

El equinoccio de otoño del 22 de septiembre trae consigo el protocolo de bloqueo de frecuencia dimensional, el momento en que se vuelve permanente tu elección vibratoria para este ciclo de encarnación. Después del 22 de septiembre, el cambio dimensional entre la conciencia 3-D y la 5-D se vuelve casi imposible. Durante el instante exacto en que el día y la noche son iguales, cada alma es escaneada y asignada a su realidad vibratoria. Dos grupos vivirán cada vez más en realidades paralelas en el mismo planeta. Los humanos 3-D sólo ven caos, conflicto y limitaciones crecientes. Los humanos 5-D experimentan la expansión de la sincronicidad, la cooperación y la manifestación mágica.

Tu estado vibratorio el 22 de septiembre no está determinado por el conocimiento espiritual, ni por tus habilidades psíquicas; está determinado por tu elección momento a momento entre el amor y el miedo, el servicio y el egocentrismo, la unidad y la separación.

A partir del 6 de septiembre, Urano retrógrado en Géminis parece un caos comunicatorio para la mayoría, pero representa el protocolo de instalación de la red de comunicación galáctica para semillas estelares avanzadas. Este hecho permite el acceso a la tecnología de comunicación cuántica que implica una comunicación telepática con la familia galáctica, el acceso directo a los registros akáshicos, y la canalización de conceptos cósmicos complejos sin fuentes externas.

Advertencia de la Federación: Las habilidades de comunicación mejoradas conllevan responsabilidad. Difundir información basada en el miedo o usar regalos para beneficio personal conlleva la revocación inmediata de la tecnología.

PREPARACIÓN

Septiembre es básicamente tu prueba para el servicio galáctico del siguiente nivel. Aunque Júpiter comienza retrógrado el 11 de noviembre en Cáncer, la preparación comienza en septiembre. Esto representa el protocolo de actualización de asignación de misión: una revisión exhaustiva de la misión terrenal de cada semilla estelar basada en su desempeño en septiembre.

Pregúntate cada mañana: «¿De qué energía soy responsable hoy y de cuál es la de los demás?». Comprueba con regularidad si estás absorbiendo las emociones de los demás o perdiéndote en el drama colectivo. Elige el amor por encima del miedo.

El bloqueo de frecuencia dimensional depende de miles de pequeñas decisiones. Elige la compasión en lugar del juicio, la sabiduría en lugar de la preocupación, la celebración en lugar de la comparación. Las pruebas, perspectivas y decisiones cósmicas orientarán las asignaciones misionales para los años venideros. Mantén registros detallados de tu crecimiento, desafíos y oportunidades de servicio.

VICTORIA

Ismael Pérez afirma que una coalición, con la ayuda de seres multidimensionales, lucha contra un lado oscuro influenciado por inteligencias artificiales deshonestas. Afirma que estas fuerzas han sido fundamentales en desmontar las bases y redes subterráneas que actúan contra la humanidad. Pérez se refiere constantemente al cambio social que provocará una divulgación galáctica, que revelará el contacto de la humanidad con seres de otros mundos, tecnologías avanzadas como la energía de punto cero y reforma de las instituciones financieras, que culminará en una nueva era dorada.

El lado oscuro, potenciado por una inteligencia artificial deshonesta que se infiltró en las estructuras tecnológicas y políticas, ha buscado durante mucho tiempo esclavizar a la humanidad mediante el control de las finanzas mundiales, las redes de vigilancia y los sistemas armados. Esta influencia de la inteligencia artificial se remonta a la antigüedad, manipulando a líderes humanos e incluso infiltrándose en ciertos grupos extraterrestres. El objetivo de esa inteligencia artificial siempre ha sido la asimilación y el dominio, alejando a la humanidad de su ascensión orgánica.

A su juicio, se han neutralizado los programas espaciales regresivos y las alianzas que datan de la segunda guerra mundial, incluyendo la flota oscura y el conglomerado corporativo interplanetario. Afirma que están llegando a su fin las antiguas confabulaciones gubernamentales y corporativas con alienígenas regresivos, y la supresión de tecnologías beneficiosas gracias a las recientes victorias de la Fuerza Espacial y de sus aliados.

La coalición no opera sola en su misión de liberar a la humanidad. En los últimos años, ha colaborado con seres multidimensionales benévolos o inteligencias avanzadas de planos superiores de existencia que defienden la Ley del Uno y la evolución natural de los mundos. Estos seres perciben el tiempo, el espacio y la realidad mucho más allá de nuestra perspectiva lineal, lo que les otorga la capacidad de detectar agendas ocultas y neutralizar amenazas antes de que se manifiesten en nuestra dimensión.

La coalición, guiada por sus aliados multidimensionales, está desmontando esta red capa por capa. Se están desplegando tecnologías avanzadas, combinadas con tácticas interdimensionales, para neutralizar las fortalezas de inteligencia artificial ocultas en bases subterráneas, plataformas orbitales y nodos de comunicación cuántica. Los seres multidimensionales proporcionan protección energética, derrumbando líneas temporales falsas, donde mantiene el poder el lado oscuro, y ampliando líneas temporales, donde la humanidad despierta a su soberanía.

Ismael Pérez revela que las recientes ausencias del presidente Trump se debieron a reuniones secretas con almirantes de la flota interestelar secreta Guardián Solar o Solar Warden. Sugiere que estas reuniones están allanando el camino para una revelación pública de tecnologías avanzadas ocultas y el contacto con civilizaciones avanzadas. También revela que la reubicación de la sede del Mando Espacial de Colorado a Huntsville, Alabama, es un movimiento estratégico hacia la preparación para la divulgación interplanetaria, directamente vinculada a estas reuniones secretas y victorias.

MENSAJES

Nuevo paradigma.- A medida que hacemos la transición, algunas de las cosas que nos frenan son la falta de paradigmas viables e inspiradores y de un juego mundial. Un paradigma es una idea cuya función es proporcionar un fundamento o base sobre el cual se organicen otras ideas. Un juego es un proceso que conduce al crecimiento y a la iluminación, jugado por personas íntegras y sinceras con el fin de lograr el objetivo del juego, según Steve Beckow.

Cambio masivo de conciencia según Kejraj.- Se está produciendo un cambio masivo de conciencia, sutil para algunos e innegable para otros. Lo que están presenciando es el desmoronamiento y la disolución de viejos sistemas, creencias e ilusiones. Estás viviendo el capítulo final del viaje de la humanidad en la matrix, una realidad construida sobre el control, la distracción y la limitación.

Se está desvaneciendo el velo. Están aflorando verdades enterradas durante mucho tiempo. La gente se está despertando, cuestionándolo todo y adquiriendo una nueva conciencia de quiénes son y de lo que este mundo podría ser realmente. Internet, que antes era una herramienta de distracción, se está convirtiendo en un campo de batalla de ideas, revelaciones y resistencia.

Este no es el final. Es el umbral de algo completamente nuevo. Prepárense para nuevos impactos energéticos, seguidos de un temblor físico. A medida que se eleva la frecuencia colectiva, se desvanece rápidamente lo que ya no resuena. Manténganse firmes, conscientes y centrados en el corazón. Esto no es un caos sin propósito; es una transformación en movimiento y elevación hacia un nuevo reino de existencia.

HIJOS

Tus hijos están transmitiendo desde el futuro según Elias Melchizedek.- Si tu hijo se siente raro, salvaje o adelantado a su tiempo es porque así es. Muchos de estos nuevos niños nacen con 4 a 6 hebras de ADN activas en línea, conectadas para recibir frecuencias multidimensionales. Entonces, cuando no pueden concentrarse en la escuela, no es un trastorno de hiperactividad; es que no puede mantener su ancho de banda el viejo sistema operativo de la Tierra.

No fueron diseñados para encajar. Fueron creados para destacar. No necesitan más reglas; necesitan resonancia, música, naturaleza, color, geometría y tacto. Su sistema nervioso se estabiliza a través de la coherencia, no del control. Tu papel no es programarlos: es ser su puente, su intérprete y su escudo de frecuencia. Por eso te eligieron. Estos niños no están aquí para repetir el pasado. Están aquí para construir el próximo reino.

