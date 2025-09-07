Ramón Fernández-Pacheco reitera en Adra el compromiso del Gobierno andaluz con la gestión hídrica

El consejero destaca que el Gobierno andaluz ha invertido más de 183 millones en obras hidráulicas en la provincia de Almería desde 2019

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reafirmado este domingo en la Feria de Adra el compromiso del Gobierno de Andalucía con la gestión hídrica en la provincia de Almería con más de 183 millones de euros invertidos en obras hidráulicas desde 2019.

Acompañado por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y por el alcalde de Adra, Manuel Cortés, Fernández-Pacheco ha subrayado que “estamos en la legislatura del agua” y que el Ejecutivo de Juanma Moreno “no ha dejado de acometer obras que ponen más agua a disposición de los ciudadanos, pese a una climatología adversa y a la falta de soluciones del Gobierno central”.

En este sentido, ha calificado de “desfachatez” la decisión del Gobierno de denegar el trasvase de agua procedente de La Mancha que estaba previsto para regar los campos almerienses: “Un agua que estaba pagada, que se paga bien, y que la candidata del PSOE a la Junta prefiere que se pierda en el mar antes de que llegue a los agricultores y ciudadanos almerienses”.

Hechos del Gobierno andaluz

Frente a “la inacción y el castigo del Gobierno de España”, el consejero ha recordado la nueva estación potabilizadora de Cuevas del Almanzora, recientemente inaugurada con una inversión de 10 millones de euros, que garantiza el abastecimiento en una de las zonas más castigadas por la política hídrica del Ejecutivo de Pedro Sánchez, o la reciente autorización para la producción y suministro de 10,9 hm³ de aguas regeneradas procedentes de la EDAR de Roquetas de Mar, que se destinarán principalmente a la agricultura, además de a usos urbanos y recreativos.

“Es una noticia muy positiva para todo el Poniente almeriense, incluida Adra, que demuestra que el Gobierno andaluz sigue trabajando con hechos y no con promesas”, ha señalado.

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha invertido más de 183 millones de euros en obras de gestión de agua en Almería, a los que se suman otros 100 millones de euros en proyectos ya licitados durante la actual legislatura.

“Son obras que se notan, que llegan a los ciudadanos y que se traducen en soluciones reales a problemas reales”, ha asegurado Fernández-Pacheco.