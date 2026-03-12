La Guardia Civil de Almería intercepta una importante partida de hachís en las inmediaciones del hospital de Torrecárdenas

La operación se ha saldado con la detención in situ (aparcamientos hospital Torrecárdenas de Almería) de 2 personas y la aprehensión de 165,4 kg de hachís

El vehículo empleado disponía de un sofisticado sistema de ocultación

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, ha interceptado, en el aparcamiento público del hospital Torrecárdenas de Almería, un vehículo dispuesto para el transporte de 165,4 kgde hachís, procediendo a la detención de dos personas por un supuesto delito de Tráfico de Drogas.

Personal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, tras llevar a cabo el análisis de diferentes informaciones obtenidas, unido al profundo conocimiento que la Guardia Civil de la Comandancia de Almería tiene del fenómeno del tráfico de drogas en el ámbito urbano y rural de la provincia, se conseguía determinar la actividad ilícita en Almería capital, dedicada al transporte de droga en un sofisticado doble fondo de un vehículo.

En el pasado mes de febrero, agentes de El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de Almería establecían un dispositivo de vigilancia entorno a un vehículo estacionado en los aparcamientos sobre el cual habrían recabado informaciones que apuntaban a que en su interior se habría ocultado droga para su traslado.

De este modo, advirtieron como personas, un hombre y una mujer, se acercaban al vehículo en actitud vigilante. Confirmadas las sospechas de que estos serían los encargados del transporte, fueron abordados por los agentes en el momento en que se disponían a iniciar la marcha.

Tras la inspección del vehículo, que contaba con un sofisticado doble fondo bajo el tapizado del maletero cuya apertura se accionaba mediante un sistema hidráulico, se hallaban en su interior 165,4 kg de hachís, cantidad cuyo valor en el mercado ilícito superaría los 300.000,00€.

Los detenidos, uno de ellos ya con antecedentes por tráfico de drogas, pasaban a disposición del partido Judicial de Almería (en funciones de guardia), que decretaba el ingreso en prisión de los dos detenidos.

Esta operación se enmarca dentro de la intensificación de la acción policial para la interceptación de drogas, centrando su esfuerzo en toda la extensión geográfica de la provincia almeriense, luchando de manera integral, y demostrando el exhaustivo conocimiento del fenómeno del narcotráfico en toda la provincia, incluyendo como ya se ha mencionado, tanto la capital como el conjunto de municipios donde la Guardia Civil ejerce su función de prevención de la seguridad ciudadana y persecución de los delitos.