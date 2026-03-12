La Junta anuncia un proyecto europeo de investigación agroalimentaria de 11 millones liderado por el IFAPA

El consejero Ramón Fernández-Pacheco clausura en Sevilla el I Congreso IFAPA Conecta, que reúne a 400 investigadores, empresas y profesionales del sector

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este miércoles que el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) coordinará “por primera vez en su historia” un gran proyecto europeo de cooperación científica en el ámbito agroalimentario.

El anuncio se ha producido durante la clausura del I Congreso IFAPA Conecta, que ha reunido durante dos días en Sevilla a casi 400 investigadores, empresas y profesionales del sector agroalimentario.

Se trata del proyecto ATIDRAI_AGRO, una alianza estratégica transfronteriza entre España y Portugal destinada a impulsar redes de conocimiento e innovación en distintos ámbitos del sector agroalimentario.

Durante su intervención, el consejero ha destacado que esta iniciativa cuenta con un presupuesto cercano a 11 millones de euros, de los cuales más de 5,4 millones serán gestionados directamente por el IFAPA. “Este proyecto supone un salto cualitativo para el IFAPA y un paso más en la proyección internacional de la investigación agroalimentaria andaluza”, ha apuntado.

El consejero ha destacado además la dimensión económica del proyecto y el avance que supone para el instituto. Hasta ahora, el IFAPA venía gestionando proyectos internacionales con presupuestos en torno a los 500.000 euros, mientras que

con esta iniciativa pasará a gestionar directamente más de 5,4 millones de euros, lo que multiplica por más de diez la financiación habitual de este tipo de proyectos.

El proyecto permitirá reforzar la cooperación científica entre centros de investigación de España y Portugal, avanzar en la conservación y mejora de recursos genéticos agrícolas y ganaderos, desarrollar nuevas estrategias en sanidad vegetal y fomentar el desarrollo de productos alimentarios más sostenibles y competitivos.

Más de 80 proyectos de investigación en marcha

Fernández-Pacheco ha recordado que el IFAPA desarrolla actualmente más de 80 proyectos de investigación en ámbitos muy diversos, desde la mejora genética de cultivos y la sanidad vegetal hasta la digitalización del campo, el uso eficiente del agua o la innovación en alimentos.

“Ese esfuerzo investigador es clave para que el conocimiento generado en los centros del IFAPA llegue realmente al campo y se transforme en innovación útil para agricultores, ganaderos, pescadores y empresas”, ha destacado, al tiempo que ha puesto en valor “el talento, conocimiento y capacidad para liderar grandes iniciativas científicas al servicio del sector agroalimentario” que tiene Andalucía.

Un congreso para conectar ciencia y sector

El I Congreso IFAPA Conecta es el primer encuentro científico-técnico promovido por el IFAPA para difundir el conocimiento generado por el instituto y reforzar su conexión con el sector agroalimentario.

Este congreso supone además un hito en la trayectoria del instituto, ya que es la primera vez en los 23 años de historia del IFAPA que se celebra un congreso científico propio impulsado por este organismo.

Durante dos jornadas, el encuentro ha reunido en Sevilla a investigadores, expertos, empresas y representantes del sector, convirtiéndose en un espacio de intercambio de conocimiento y experiencias entre ciencia y sector productivo.

El programa del congreso se ha estructurado en nueve sesiones temáticas sectoriales, dedicadas a los principales ámbitos de trabajo del IFAPA, combinando ponencias científicas con espacios de diálogo entre investigadores, técnicos y profesionales del sector.

Fernández-Pacheco ha destacado que encuentros como este permiten “reforzar la transferencia del conocimiento y acercar la investigación al sector productivo”, algo fundamental para afrontar los grandes retos del campo andaluz, como el cambio climático, la sostenibilidad de los sistemas productivos o la competitividad en los mercados internacionales.

El consejero ha agradecido el trabajo de los profesionales del IFAPA, subrayando que su labor es clave para que el conocimiento generado en los centros de investigación llegue realmente al campo y contribuya a mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario andaluz.