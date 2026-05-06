TCL dinamita sus precios en Amazon: Ahorra hasta 300€ en pantallas gigantes de 98″ y tecnología Mini LED para ver el Mundial

TCL, marca nº1 mundial en televisores Mini LED, televisores de gran formato, televisores Google TV y patrocinador oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), inicia desde hoy una potente campaña promocional en Amazon. Con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia para el próximo Mundial, la compañía ha aplicado rebajas históricas en sus categorías más potentes, especialmente en su gama Mini LED y en los televisores de gran formato (hasta 98”), diseñados para maximizar la experiencia de visualización en eventos deportivos. Descuentos de hasta el 17,17% en tecnología QD-Mini LEDLa apuesta por la calidad de imagen alcanza su punto más alto con el modelo 65Q6C, que lidera la promoción con un descuento del 17,17%, bajando su precio de 699€ a tan solo 579€. No es la única oportunidad para dar el salto al Mini LED: el modelo 55Q7C también se posiciona como una opción imbatible con una rebaja del 14,31%, quedando en 599€.Pantallas Jumbo de 98″: Un ahorro directo de 300€ para traer el estadio a casaTCL continúa liderando el segmento de las pantallas gigantes (Jumbo TV) haciendo que las 98 pulgadas sean más accesibles que nunca. Los modelos de gama alta 98Q8C y 98C8K gozan de un descuento del 10,72%, lo que supone un ahorro directo de 300€, situando ambos modelos en 2.499€. Para quienes buscan el máximo formato al mejor precio, el modelo 98T8C (QLED) se desploma un 13,34%, permitiendo adquirir una pantalla de dimensiones cinematográficas por solo 1.299€. Hasta un 14,33% de descuento en audio y línea blanca desde solo 289 €La campaña también incluye soluciones de audio diseñadas para complementar la experiencia audiovisual. La barra de sonido Q75H se ofrece por 299€, con una rebaja del 14,33%, posicionándose como una opción atractiva para quienes buscan mejorar el sonido del hogar durante el Mundial.En el segmento de línea blanca, TCL introduce ofertas específicas como una lavadora de carga frontal de 8 kg por 289€ y el frigorífico Free Built-in RC521CXE0 por 649€, ampliando así el alcance de la campaña más allá del entretenimiento. Tablets NXTPAPER desde 229 € y wearables familiares por menos de 100€TCL completa su propuesta con dispositivos diseñados para productividad y entretenimiento. La gama NXTPAPER, activa en promoción del 23 de abril al 12 de mayo, incluye la NXTPAPER 14 desde 379€, y hasta 429€ en su versión con T-Pen y funda.El modelo NXTPAPER 70 Pro se ofrece en dos configuraciones: 279 € (256GB) y 329€ (512GB). Asimismo, la TAB A1 Plus parte de 229€, alcanzando los 269€ con accesorios incluidos.En wearables, TCL apuesta por la conectividad familiar con el MOVETIME Family Watch 2 por 99,99€ y el MOVETIME Family Watch 46 por 89,99€, reforzando su catálogo con soluciones accesibles y funcionales.