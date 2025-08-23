La Guardia Civil detiene en Vera a tres individuos en un altercado con arma blanca y descubren más de 4kg de estupefacientes

Aviso por pelea con arma blanca, tras la intervención de los agentes se interviene sustancias estupefacientes en un domicilio

Losagentes incautaron sustancias como, cocaína, hachís y marihuana, además de dinero en efectivo y materiales utilizados para la preparación y venta de drogas

Los detenidos son puestos a disposición judicial y la Autoridad competente decreta su ingreso en prisión provisional

La Guardia Civil de Almería ha desmantelado un punto de venta de droga ubicado en la localidad de Vera. En el marco de esta operación han sido detenidos, tres varones, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La actuación forma parte de las investigaciones que desarrolla la Guardia Civil en aplicación de las tácticas de prevención y represión del crimen organizado y el narcotráfico en la provincia.

Una llamada vecinal alerta sobre una disputa entre varones, uno de ellos presuntamente armado con un arma blanca, en la localidad de Vera. Una patrulla de la Guardia Civil se personó en el lugar y observó la puerta de la vivienda fracturada. Tres individuos habían abandonado el domicilio, donde se percibía un fuerte olor a marihuana y se hallaban restos de esta sustancia junto a tabletas sospechosas de hachís en el suelo.

Con esta evidencia, se solicitó al Juzgado la entrada y registro del inmueble. Durante el registro se intervinieron las siguientes sustancias y objetos:

Más de 4 kilos de estupefacientes, entre cocaína (34,79 g), marihuana (683 g), hachís 3.500 g), y 15 bellotas de hachís (157 g).

620 euros en efectivo, distribuidos en billetes de diverso valor.

Cuatro básculas de precisión, una libreta con anotaciones y diversos útiles de envasado.

Agentes del Área de Investigación de Vera tras una minuciosa investigación confirmaron que los detenidos distribuían droga (menudeo) mediante entregas en vía pública utilizando patinetes eléctricos (modalidad conocida como “ telecoca”). Las sustancias intervenidas, los detenidos y los efectos incautados han sido puestos a disposición del Tribunal de instancia de Vera