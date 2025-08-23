Pintando piedras en el Arroyo de Celín: arte y diversión para los más pequeños

El pasado fin de semana, el Arroyo de Celín volvió a convertirse en un espacio mágico para los más pequeños del municipio, en una actividad organizada por el Ayuntamiento de Dalías que combinó creatividad, diversión y amor por la naturaleza. Bajo el título “Pintamos piedras en el Arroyo de Celín”, decenas de niños y niñas participaron en una tarde llena de color, risas y conciencia medioambiental.

En un entorno privilegiado, refrescante y cargado de vida, como es el Arroyo de Celín, los asistentes pudieron dar rienda suelta a su imaginación decorando piedras con pinturas no tóxicas y materiales respetuosos con el medio ambiente. La actividad, además de fomentar la expresión artística, se desarrolló con un fuerte compromiso por el cuidado del entorno natural, uno de los principales valores que el Ayuntamiento promueve en todas sus iniciativas.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha querido destacar que “este tipo de actividades no solo enriquecen el verano de nuestros niños y niñas, sino que también nos ayudan a fortalecer el vínculo con nuestro entorno natural. Celín y su arroyo son un auténtico paraíso interior que debemos disfrutar con responsabilidad”.

La actividad se desarrolló en todo momento bajo la supervisión de la monitora cultural, Marina Lorite, garantizando la seguridad de los participantes y el respeto por el medio ambiente. Las familias pudieron también disfrutar de un paseo por la zona, que ofrecía sombra natural, el sonido relajante del agua y una temperatura ideal para huir del calor.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de organizar y participar en actividades que refuercen el amor por lo nuestro, por nuestra tierra y sus paisajes. Eventos como este refuerzan la idea de que el desarrollo cultural y el respeto por la naturaleza pueden ir siempre de la mano.