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La Hermandad de la Virgen del Mar celebrará la Santa Misa conmemorativa del 75º Aniversario de la Coronación de la Patrona en el Santuario Diocesano

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abril 11, 2026 9:53 pm

Mariola Martín

  • Será mañana, domingo, a las 10:00 h., retransmitida en directo por Canal Sur Televisión
  • Debido a la previsión de lluvias, se traslada desde la Plaza de la Constitución al Santuario de la Patrona

La Muy Antigua, Pontificia, Real, Ilustre, Venerable y Dominicana Hermandad de la Santísima Virgen del Mar Coronada informa a todos los fieles, devotos y a toda la ciudad de Almería que, consultado con las entidades responsables, debido a las inclemencias meteorológicas previstas en las próximas horas y con el firme propósito de preservar la talla, así como el juego de preseas y ornamentos de la Virgen, la Santa Misa conmemorativa del LXXV aniversario de la Coronación Canónica se celebrará finalmente mañana, domingo, a las 10:00 horas, en su Santuario Diocesano, siendo retransmitida en directo por Canal Sur Televisión.

Una vez finalizada la Santa Misa, el templo permanecerá abierto durante toda la mañana para que los fieles puedan acercarse a venerar a la Patrona de Almería en una jornada histórica y emotiva.

Asimismo, a las 12:00 horas tendrá lugar un concierto a cargo de la Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla, que pondrá el broche musical a esta celebración tan especial.

Desde la Hermandad agradecemos las muestras de fervor recibidas durante estos días y hacemos un llamamiento a la comprensión ante este cambio, desde la Plaza de la Constitución hasta el Santuario de la Patrona. Igualmente, animamos a participar con devoción en esta jornada tan señalada para nuestra ciudad.

¡Viva la Virgen del Mar!

¡Viva la Patrona de Almería!

¡Viva la Madre de Dios!

GabinetedePrensa

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