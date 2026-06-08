La Policía Nacional detiene en Pescadería a un varón reclamado tras ser denunciado por retener a un hombre a punta de pistola en Níjar

• La víctima manifestó ante la Guardia Civil que el arrestado le obligó a subir a su propio vehículo tras intimidarle con un arma de fuego

• Agentes de paisano lo localizaron en la barriada de Pescadería durante un dispositivo preventivo contra la delincuencia

• El detenido intentó huir a la carrera al conocer que iba a ser arrestado y causó lesiones a dos policías durante su reducción

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un varón como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia, tras comprobar que tenía en vigor una requisitoria policial de búsqueda, detención y personación por unas diligencias instruidas por la Guardia Civil de Níjar por amenazas.



La actuación tuvo lugar sobre las 10:10 horas del día 7 de junio, cuando varios agentes adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que realizaban labores de paisano en vehículo camuflado en la barriada de Pescadería, accedieron a la calle Buzo, una zona en la que se intensifican habitualmente los dispositivos preventivos por la posible presencia de puntos vinculados al consumo y venta de sustancias estupefacientes.



Durante el servicio, los policías observaron a dos varones que salían de un inmueble y procedieron a su identificación, previa exhibición de la placa emblema y del carné profesional. En el cacheo superficial de seguridad practicado al ahora detenido se localizaron diversas sustancias estupefacientes, por lo que fueron intervenidas y se levantó la correspondiente acta denuncia en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.



Al comprobar los datos de filiación a través de la Sala 091, los agentes verificaron que a uno de los identificados le constaba una requisitoria policial de búsqueda, detención y personación, dimanante de unas diligencias instruidas por la Guardia Civil de Níjar el día anterior por un presunto delito de amenazas.



Según la denuncia que originó dicha requisitoria, la víctima habría sido abordada en la localidad nijareña de San Isidro por dos varones, uno de los cuales supuestamente le habría intimidado con un arma de fuego para obligarle a subir a su propio vehículo. Siempre conforme al relato denunciado, la víctima habría sido retenida durante el trayecto, mientras los autores se desplazaban por distintos puntos de la provincia, hasta que finalmente pudo desatarse y recuperar el control del vehículo en las inmediaciones del centro comercial Torrecárdenas.



En el momento en el que los agentes se disponían a engrilletar al detenido, este acometió contra uno de los policías, propinándole varios golpes en el pecho, aprovechando la situación para salir a la carrera.



Los actuantes iniciaron una persecución a pie, durante la cual el detenido hizo caso omiso a las reiteradas indicaciones de “alto, policía”. Finalmente fue alcanzado en la calle Cordoneros, donde continuó ofreciendo una fuerte resistencia activa, golpeando nuevamente a los agentes y alentando a gritos a otras personas de la zona para que intervinieran e impidieran su detención.



Ante la tensión generada en el lugar, los policías solicitaron el apoyo de otras dotaciones para garantizar la seguridad de la actuación. Varios indicativos uniformados acudieron de inmediato y colaboraron en la reducción definitiva del detenido, que fue introducido en el vehículo policial y trasladado posteriormente al centro hospitalario para ser asistido.



Como consecuencia de la intervención, dos agentes de la Policía Nacional resultaron lesionados. Uno de ellos sufrió contusiones torácicas, un esguince de rodilla y traumatismo, mientras que el segundo presentó traumatismos en muñeca y tobillo. Ambos requirieron de asistencia médica.



Al detenido le constaban cinco detenciones previas por hechos relacionados con robo con violencia, quebrantamiento de condena, delito contra la seguridad vial y varios delitos de atentado a agente de la autoridad.



El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación de las diligencias oportunas y su posterior puesta a disposición de la autoridad competente.

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