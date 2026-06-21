La plantilla de limpieza viaria y de playas de Pulpí inicia una huelga indefinida mañana, 22 de junio, por la actualización de sus salarios

La plantilla que mantiene limpias las calles y las playas de Pulpí ha dicho basta: el 22 de junio inicia una huelga indefinida para que sus salarios se ajusten de una vez a lo que marca el convenio. CCOO Hábitat de Almería respalda una reivindicación tan legítima como elemental: cobrar lo que corresponde por el trabajo que se hace.

El servicio, gestionado por la UTE Limpiezas Pulpí–Napal-Lirola, depende de unos trabajadores cuyas condiciones llevan demasiado tiempo sin actualizarse conforme al convenio para una jornada de 35 horas. La paciencia de la plantilla tiene un límite, y ese límite es el 22 de junio. El sindicato denuncia además que, en lugar de una propuesta sobre la mesa, lo que está recibiendo la plantilla en estos días son presiones para que renuncie a la huelga. Por eso reclama al Ayuntamiento de Pulpí, como titular del servicio, que garantice un ejercicio del derecho de huelga libre de injerencias: los derechos no se desactivan a base de presión, se reconocen negociando. La responsabilidad de evitar el paro está en manos de la empresa: basta con una propuesta seria que reconozca lo que la plantilla reclama. Sin esa propuesta, el servicio quedará bajo mínimos de forma indefinida. El comité ha propuesto unos servicios mínimos de dos personas cada seis horas, rotatorios y solo para emergencias por accidentes, una muestra de responsabilidad: la plantilla garantiza la seguridad de la ciudadanía mientras defiende sus derechos. CCOO Hábitat de Almería deja claro que las condiciones de los trabajadores se negocian en la mesa y con su representación legal, no por otras vías, y mantendrá el paro hasta que haya una oferta a la altura de lo que merece quien cada día mantiene limpio el municipio.

Relacionado