La internacionalización de la universidad española: alta movilidad estudiantil y baja presencia de PDI extranjero, según el Informe CYD 2025

El Informe CYD 2025 pone de manifiesto que la internacionalización del sistema universitario se consolida mediante una oferta formativa global, titulaciones conjuntas y movilidad de prácticas, y posiciona a España como un actor competitivo en Europa, especialmente en másteres. Aunque también deja entrever desafíos como la disminución del 5,7% en grados en idioma extranjero en universidades públicas, la heterogeneidad regional de la oferta formativa en idioma extranjero y el gasto público limitado, que influye en las altas tasas que los estudiantes españoles pagan (promedio de 929 €) frente a la media europea (promedio de 568 €)

Según subraya Alejandra Suárez Gironza: “Para superar los desafíos en la internacionalización de la universidad española se requiere un liderazgo institucional que optimice los recursos, así como una mayor oferta de programas en idioma extranjero en universidades públicas y un incremento en la inversión pública, esenciales para fortalecer el posicionamiento internacional del sistema universitario español”.

Atracción de talento internacional: crecimiento dispar y alta temporalidad

El 4,5% del personal académico en las universidades españolas es de origen extranjero, un porcentaje inferior al de la mediana europea (15,2%). La internacionalización del talento es desigual según el colectivo de profesionales: el Personal Empleado Investigador (PEI) cuenta con un 20% de extranjeros, el Personal Técnico de Apoyo (PTA) con un 11,3%, mientras que sólo el 3,3% del Personal Docente e Investigador (PDI) es de origen internacional (procedente mayoritariamente de la UE y América Latina). En el último curso analizado, el talento internacional en las universidades españolas ha aumentado un 11,2%. Sin embargo, entre el PDI extranjero se observa una menor estabilidad laboral: solo el 51,1% tiene contratos permanentes, frente al 59,6% de los españoles. Si analizamos la temporalidad, esta es mucho más acusada en las universidades públicas (64,8%) que en las privadas (15,7%). Ante esta situación, el Informe CYD subraya la necesidad de reformar las políticas de contratación para priorizar la estabilidad laboral y fomentar la atracción de talento internacional, especialmente en universidades públicas.Mayor impacto en la investigación gracias a la colaboración internacionalEn el ámbito de la investigación, el sistema universitario español muestra signos de fortaleza impulsados por sus redes transnacionales. Las publicaciones en colaboración internacional logran un 63,8% de presencia en revistas de alto impacto (Q1) y un impacto normalizado de 1,65; cifras muy superiores al promedio del total de la producción científica.Desde 2021, las universidades españolas participan en 2.266 proyectos del programa europeo Horizonte Europa. Asimismo, el 25,8% de la financiación externa para investigación proviene ya de fuentes internacionales. Por último, el 25,3% de las tesis doctorales leídas en España corresponden a estudiantes extranjeros, situando al país en la mediana de la Unión Europea.En conclusión, el Informe CYD muestra que España es líder en redes de movilidad temporal estudiantil en Europa y mejora significativamente la calidad de su investigación gracias a la colaboración internacional. Pero también deja entrever un amplio margen de mejora en aspectos como la inversión pública, la flexibilidad en los procesos de contratación y en la retención de profesionales extranjeros. Para resolver estos retos es clave reforzar la gobernanza y autonomía de las universidades, con objetivos claros, coordinación interinstitucional y gestión profesionalizada. Se puede acceder al capítulo cuatro del informe CYD a través del siguiente link: Capítulo 4 Informe CYD 2025 La universidad española en el mundo.ACERCA DE LA FUNDACIÓN CYDLa Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo), constituida en diciembre de 2002 con una visión universitaria y empresarial, tiene como principal objetivo analizar y promover la contribución de las universidades al desarrollo económico y social de España, así como ampliar los vínculos entre universidad y empresa y la sociedad en general. Además, la Fundación CYD publica anualmente el Informe CYD sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo, genera cada año el Ranking CYD (el mayor ranking de universidades españolas) e impulsa el Programa Mentores CYD para que futuros graduados puedan mejorar sus competencias junto a profesionales de alto prestigio.Las empresas, instituciones y personas que forman parte de Fundación CYD como patronos son Ana Botín (Presidenta), Antolin, Antonio Abril, Aqua Development Network, Banco Santander, BCG, Cámara de Comercio de España, Cuatrecasas, Eva Ferreira, Àngels Fitó, Fundación Antonio de Nebrija, Fundación EY, Fundación Konecta, Fundación Universitaria San Pablo CEU, Goldman Sachs International, Google, Grupo Planeta, Havas Media, Iberdrola, IBM, Inditex, Indra, Institución Educativa SEK, Javier Monzón, Josep Maria Garrell, Microsoft, Olaf Díaz-Pintado, Pascual, Russell Reynolds Associates, Telefónica, Fernando Tejerina, Universidad Alfonso X el Sabio, Unir – Proeduca y Uría Menéndez.