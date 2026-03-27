La internacionalización de la universidad española: alta movilidad estudiantil y baja presencia de PDI extranjero, según el Informe CYD 2025

|El informe CYD 2025 analiza la internacionalización de la universidad española:España alcanza la cifra más alta de estudiantes extranjeros y lidera la acogida de estudiantes Erasmus+ en la UEEn promedio, los estudiantes españoles pagan 361 € más en tasas que los estudiantes europeosEl 4,5% de los profesionales académicos son extranjeros frente al 15,2% de la mediana en EuropaEl 63,8% de las publicaciones en colaboración internacional alcanza revistas de alto impacto (Q1), superando al 53,6% del total de la producción científica española
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La internacionalización es un pilar fundamental para la proyección y competitividad global de las universidades españolas y un aspecto prioritario en sus estrategias. El capítulo 4 del Informe CYD 2025 analiza dimensiones clave como la movilidad estudiantil, la oferta formativa, la atracción de talento extranjero y los resultados en investigación. El análisis muestra el creciente atractivo de la universidad española para los estudiantes extranjeros y el aumento de la colaboración con universidades internacionales, pero pone de manifiesto que persisten retos como la baja presencia del talento internacional y la menor inversión pública que en el promedio de la Unión Europea.
La universidad española destaca por su movilidad estudiantil
Durante el curso 2022-2023, la universidad española acogió a 149.278 estudiantes internacionales (61.552 en programas de corta duración y 87.726 matriculados de forma ordinaria en titulaciones completas), alcanzando la cifra más alta registrada y un 10,2% más respecto al curso anterior. España destaca por ser un destino atractivo para los estudiantes que optan por programas de movilidad de corta duración (credit mobility), siendo el país de la Unión Europea que más estudiantes del programa Erasmus+ recibe (38.225 en el curso 2022-2023). Además de ser un lugar de acogida, el sistema universitario español destaca por ser el segundo país emisor en el programa Erasmus+.España es un país competitivo atrayendo alumnos para periodos de tiempo puntuales, pero en términos relativos capta a menos estudiantes extranjeros para titulaciones completas que países de su entorno. Así, por ejemplo, Portugal pasó del 4% en 2014-2015 al 11,7% en el curso 2022-2023, mientras en España para este periodo la evolución fue del 3,6% al 4,3%.Tal y como sugiere Alejandra Suárez Gironza, profesional del gabinete técnico de la Fundación CYD y autora del Informe CYD: “Desde la gobernanza universitaria se pueden implementar normativas que simplifiquen procesos de admisión en las instituciones públicas, similares a las de Portugal. Además, fomentar programas en inglés en ambos tipos de universidades (públicas y privadas) podría fortalecer la movilidad estudiantil”.Entre los estudiantes extranjeros matriculados en universidades españolas para titulaciones completas (degree mobility), destaca la presencia de alumnado procedente de América Latina y del Caribe (43,70%), mientras que en los programas de menor duración (credit mobility) predominan los estudiantes de otros países de la UE.
Oferta formativa: aumentan las titulaciones conjuntas con universidades extranjeras
El 12,11% de las titulaciones impartidas en el curso 2023-2024 tenían al menos el 50% de sus créditos en un idioma extranjero; las universidades privadas lideran esta oferta en los grados (17,14%), mientras que las públicas destacan en los másteres (13,06%).Las titulaciones conjuntas con universidades internacionales han crecido un 15,2% desde el curso 2021-2022, impulsado principalmente por la oferta de másteres. Impartidas por 40 universidades, lideradas por Cataluña y la Comunidad Valenciana, estas titulaciones cuentan con un 84,5% de los socios que son de la UE, entre los que destacan Francia (84 universidades), Italia (57), Portugal (56) y Alemania (47).El 2,63% de los estudiantes españoles realizó sus prácticas en el extranjero durante el curso 2022-2023, destacando un mayor porcentaje de los estudiantes de las privadas (en el nivel de grado es de 8,47% respecto al 1,07% de las públicas).
|El Informe CYD 2025 pone de manifiesto que la internacionalización del sistema universitario se consolida mediante una oferta formativa global, titulaciones conjuntas y movilidad de prácticas, y posiciona a España como un actor competitivo en Europa, especialmente en másteres. Aunque también deja entrever desafíos como la disminución del 5,7% en grados en idioma extranjero en universidades públicas, la heterogeneidad regional de la oferta formativa en idioma extranjero y el gasto público limitado, que influye en las altas tasas que los estudiantes españoles pagan (promedio de 929 €) frente a la media europea (promedio de 568 €)
Según subraya Alejandra Suárez Gironza: “Para superar los desafíos en la internacionalización de la universidad española se requiere un liderazgo institucional que optimice los recursos, así como una mayor oferta de programas en idioma extranjero en universidades públicas y un incremento en la inversión pública, esenciales para fortalecer el posicionamiento internacional del sistema universitario español”.
Atracción de talento internacional: crecimiento dispar y alta temporalidad
El 4,5% del personal académico en las universidades españolas es de origen extranjero, un porcentaje inferior al de la mediana europea (15,2%). La internacionalización del talento es desigual según el colectivo de profesionales: el Personal Empleado Investigador (PEI) cuenta con un 20% de extranjeros, el Personal Técnico de Apoyo (PTA) con un 11,3%, mientras que sólo el 3,3% del Personal Docente e Investigador (PDI) es de origen internacional (procedente mayoritariamente de la UE y América Latina).En el último curso analizado, el talento internacional en las universidades españolas ha aumentado un 11,2%. Sin embargo, entre el PDI extranjero se observa una menor estabilidad laboral: solo el 51,1% tiene contratos permanentes, frente al 59,6% de los españoles. Si analizamos la temporalidad, esta es mucho más acusada en las universidades públicas (64,8%) que en las privadas (15,7%). Ante esta situación, el Informe CYD subraya la necesidad de reformar las políticas de contratación para priorizar la estabilidad laboral y fomentar la atracción de talento internacional, especialmente en universidades públicas.Mayor impacto en la investigación gracias a la colaboración internacionalEn el ámbito de la investigación, el sistema universitario español muestra signos de fortaleza impulsados por sus redes transnacionales. Las publicaciones en colaboración internacional logran un 63,8% de presencia en revistas de alto impacto (Q1) y un impacto normalizado de 1,65; cifras muy superiores al promedio del total de la producción científica.Desde 2021, las universidades españolas participan en 2.266 proyectos del programa europeo Horizonte Europa. Asimismo, el 25,8% de la financiación externa para investigación proviene ya de fuentes internacionales. Por último, el 25,3% de las tesis doctorales leídas en España corresponden a estudiantes extranjeros, situando al país en la mediana de la Unión Europea.En conclusión, el Informe CYD muestra que España es líder en redes de movilidad temporal estudiantil en Europa y mejora significativamente la calidad de su investigación gracias a la colaboración internacional. Pero también deja entrever un amplio margen de mejora en aspectos como la inversión pública, la flexibilidad en los procesos de contratación y en la retención de profesionales extranjeros. Para resolver estos retos es clave reforzar la gobernanza y autonomía de las universidades, con objetivos claros, coordinación interinstitucional y gestión profesionalizada. Se puede acceder al capítulo cuatro del informe CYD a través del siguiente link: Capítulo 4 Informe CYD 2025 La universidad española en el mundo.ACERCA DE LA FUNDACIÓN CYDLa Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo), constituida en diciembre de 2002 con una visión universitaria y empresarial, tiene como principal objetivo analizar y promover la contribución de las universidades al desarrollo económico y social de España, así como ampliar los vínculos entre universidad y empresa y la sociedad en general. Además, la Fundación CYD publica anualmente el Informe CYD sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo, genera cada año el Ranking CYD (el mayor ranking de universidades españolas) e impulsa el Programa Mentores CYD para que futuros graduados puedan mejorar sus competencias junto a profesionales de alto prestigio.Las empresas, instituciones y personas que forman parte de Fundación CYD como patronos son Ana Botín (Presidenta), Antolin, Antonio Abril, Aqua Development Network, Banco Santander, BCG, Cámara de Comercio de España, Cuatrecasas, Eva Ferreira, Àngels Fitó, Fundación Antonio de Nebrija, Fundación EY, Fundación Konecta, Fundación Universitaria San Pablo CEU, Goldman Sachs International, Google, Grupo Planeta, Havas Media, Iberdrola, IBM, Inditex, Indra, Institución Educativa SEK, Javier Monzón, Josep Maria Garrell, Microsoft, Olaf Díaz-Pintado, Pascual, Russell Reynolds Associates, Telefónica, Fernando Tejerina, Universidad Alfonso X el Sabio, Unir – Proeduca y Uría Menéndez.