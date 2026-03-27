La Policía Nacional celebra en Almería la toma de posesión del nuevo Comisario Provincial, Antonio María Delgado de los Reyes

§ El acto solemne tuvo lugar en la sede de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Almería y estuvo presidido por el delegado del Gobierno en Andalucía

§ El nuevo comisario provincial ya ejercía de facto el cargo desde junio de 2025, fecha desde la que se aprecia un impacto positivo en los resultados policiales en la provincia

§ A la ceremonia asistieron la cúpula de la Policía Nacional en Andalucía Oriental, así como las principales autoridades civiles y militares de la provincia

La Policía Nacional ha celebrado en Almería el acto solemne de toma de posesión de Antonio María Delgado de los Reyes como nuevo comisario provincial de la Policía Nacional en la provincia, sustituyendo así al Comisario Principal, Gumersindo Vila Martínez, en una ceremonia institucional desarrollada en el Salón Noble de la Subdelegación del Gobierno en Almería y presidida por el Delegado del Gobierno en la comunidad autónoma de Andalucía, Pedro Fernández Peñalver; el Jefe Superior de Andalucía Oriental de la Policía Nacional, Luis Jesús Esteban Lezáun; y el Subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández.



El acto contó con la presencia de la cúpula policial de Andalucía Oriental y de las autoridades civiles y militares más destacadas de la provincia, reflejando el respaldo institucional a este relevo en la jefatura provincial.



Durante su intervención, el Delegado del Gobierno en Andalucía felicitó al nuevo comisario provincial, le deseó éxito en el desempeño de sus funciones y subrayó la responsabilidad que conlleva dirigir una comisaría provincial en un territorio con las singularidades de Almería. En este sentido, ofreció plena colaboración de la Administración General del Estado para la mejora de los medios personales y materiales de la Policía Nacional. Asimismo, puso en valor el impacto positivo que la llegada del comisario Delgado de los Reyes ha tenido en los distintos ámbitos de actuación policial, con una mejora significativa de los resultados operativos desde su incorporación.



En su alocución, el comisario provincial puso el acento en el compromiso, la responsabilidad y el respeto que exige el ejercicio del mando, destacando el valor estratégico de la provincia de Almería dentro del organigrama de la Policía Nacional por su condición de frontera exterior, puerto, aeropuerto y zona de especial presión migratoria y criminal. Asimismo, subrayó la importancia del trabajo en equipo, del liderazgo basado en la exigencia y la cercanía, y de la coordinación con otras instituciones y operadores de seguridad, reafirmando su voluntad de reforzar los estándares de seguridad pública, proteger a los hombres y mujeres de la Policía Nacional y defender el prestigio del Cuerpo al servicio de la ciudadanía almeriense.



El acto incluyó el juramento de acatamiento de la Constitución y la entrega del bastón de mando como símbolo de autoridad, culminando con la interpretación del himno de la Policía Nacional, “Tesón de Hierro”, y un encuentro institucional posterior entre las autoridades asistentes.



Con esta toma de posesión, la Policía Nacional consolida una nueva etapa al frente de la Comisaría Provincial de Almería, marcada por la orientación operativa, la cooperación institucional y el refuerzo de la seguridad ciudadana en una provincia de especial relevancia estratégica.