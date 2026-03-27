CLANER y AEMER refuerzan su colaboración en favor de un sistema energético cada vez más eficiente y de menor dependencia externa

Las entidades impulsarán iniciativas conjuntas en materia de innovación, competitividad y transición energética

La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (CLANER) y la Asociación de Empresas de Mantenimiento de Energías Renovables (AEMER) han suscrito un acuerdo de colaboración para reforzar la cooperación entre ambas entidades con el objeto de avanzar de forma conjunta en el impulso de soluciones que reduzcan los costes de generación, favorezcan la operación del sistema eléctrico, la aceleración de la descarbonización y la consolidación de la cadena de suministro.

El acuerdo, que ha sido firmado por el presidente de CLANER, Alfonso Vargas, y la presidenta de AEMER, Elisa Manero, establece un marco de colaboración a largo plazo basado en la complementariedad técnica y territorial, así como el trabajo conjunto entre asociaciones, en las prioridades y desafíos futuros para conseguir la continuidad del suministro energético limpio y de menor coste.

De esta forma, ambas organizaciones colaborarán en el desarrollo de iniciativas de interés común, fomentando el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas, así como el refuerzo de su visibilidad institucional. Asimismo, impulsarán la participación cruzada y la coorganización de jornadas, congresos, seminarios y eventos técnicos, con el objetivo de maximizar el impacto de sus actividades y fortalecer el sector energético renovable.

El convenio contempla también la colaboración en estudios, informes y documentos técnicos, así como la participación conjunta en grupos de trabajo, informes y proyectos de análisis sectorial. Además, ambas entidades coordinarán sus actuaciones para reforzar su presencia ante administraciones públicas y otros agentes clave del ámbito energético e industrial.

El presidente de CLANER, Alfonso Vargas, ha destacado que este acuerdo “responde a la necesidad de sumar capacidades y generar fortalezas en la representación del sector energético limpio, en un contexto cada vez más complejo y exigente pero, a la vez, más necesario y clave en la estrategia energética de toda región y país”. En este sentido, ha subrayado que “la colaboración entre CLANER y AEMER permitirá avanzar hacia un ecosistema más coordinado, innovador y competitivo, capaz de dar respuesta a los retos actuales”.

Por su parte, la presidenta de AEMER, Elisa Manero, ha valorado muy positivamente “un acuerdo que refuerza nuestra colaboración con el sector en una región como Andalucía que para nuestra organización es muy importante como muestra el hecho de que este año por primera vez celebraremos, fuera de Zaragoza, en la ciudad de Sevilla, la Feria Internacional de Mantenimiento de Energías Renovables EXPOFIMER 2026 que se desarrollará los próximos días 10 y 11 de junio”.

Finalmente, el presidente de CLANER ha invitado a todos los asociados de AEMER, y resto de empresas y entidades del sector renovable, a participar en los Premios Horizonte Sostenible 2026, cuyo objetivo es reconocer y visibilizar el esfuerzo de quienes lideran la transición energética en Andalucía, y cuyo plazo de inscripción se encuentra abierto hasta el próximo 17 de abril.

Sobre CLANER

La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (CLANER), con más de 20 años de trayectoria, es una agrupación de empresas, organismos oficiales, centros tecnológicos y de investigación, universidades y fundaciones públicas, entre otros agentes.

Destacan, entre sus fines, la representación y defensa del sector andaluz de las energías renovables y la eficiencia energética, así como el impulso y fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación de productos, procesos y servicios asociados a dicho campo mediante la colaboración y cooperación entre los miembros del clúster de manera que fortalezcan la competitividad de las empresas andaluzas del sector energético limpio.

Entre los miembros de la asociación, que actualmente cuenta con cerca de un centenar de entidades adheridas y representa a más del 90 por ciento del sector renovable andaluz, se encuentra Andalucía Tech, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, la Universidad de Jaén, la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla, la Fundación Descubre, agencias municipales y provinciales de la energía, además de las principales empresas de renovables de España y la compañía eléctrica Endesa.