La Junta acoge hasta junio en Almería a 91 mujeres en los centros para víctimas de violencia de género

Este servicio del Instituto Andaluz de la Mujer también atiende en la

provincia a 46 menores que acompañan a sus madres

Un total de 91 mujeres han ingresado en los centros integrales de la Junta de Andalucía

en Almería para víctimas de violencia de género durante este primer semestre del año.

Asimismo, se ha acogido a 46 menores que acompañan a sus madres. De esta manera,

en el periodo entre enero y junio se ha atendido a 137 personas, que suponen el 11,2%

del total de acogimientos en Andalucía.

Los recursos de acogida de Almería, que gestiona la Consejería de Inclusión Social,

Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM),

comprenden el centro de emergencia, la casa de acogida y los pisos tutelados que

prestan atención y protección urgente e inmediata las 24 horas al día y los 365 días. A

estos centros se acceden a través del Centro Provincial de la Mujer y, especialmente,

del teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999.

La responsable andaluza de Igualdad, Loles López, ha destacado que servicio supone

“un refugio seguro para aquellas mujeres que tienen que abandonar su hogar de la

noche a la mañana por su seguridad y la de sus hijas e hijos”. A este respecto, ha

señalado que “la violencia de género es una realidad y, por ello, tenemos que seguir

trabajando en la prevención y fortalecer el apoyo a las víctimas”.

Loles López ha explicado que “el servicio integral de atención y acogida a víctimas de

violencia de género de Andalucía se fundamenta en una intervención integral que

promueve la recuperación de las víctimas en todos los ámbitos, por ello, incluye atención

psicológica, social, socioeducativa y asesoramiento jurídico”. En este punto, ha

recordado que las mujeres ingresan en estos centros junto a sus hijas e hijos y, por ello,

ha resaltado, “el servicio se centra en favorecer que la población infantil y juvenil vuelva

a la cotidianeidad, tanto educativa como social y afectiva, en el menor tiempo posible”.

Así, estos recursos han acogido hasta junio en Almería a 137 personas, 91 mujeres y

46 menores. El centro de emergencia ha tenido la mayor ocupación con un total de 105

personas (67 mujeres y 38 menores); la casa de acogida ha albergado a 30 víctimas de

violencia de género (23 mujeres y siete hijas e hijos); y los pisos tutelados han estado

ocupados por una mujer y un menor. En el caso de Andalucía, este servicio ha acogido

a un total de 1.220 personas, 731 mujeres y 489 menores.

El Instituto Andaluz de la Mujer ofrece un servicio integral de atención y acogida a

mujeres víctimas de violencia de género, menores a su cargo y personas dependientes

que las acompañan. Este recurso garantiza la atención de las mujeres y sus hijos e hijas

que se ven obligadas a abandonar sus hogares por la violencia de género prestando

acogimiento temporal en centros residenciales en los que se procura su recuperación

integral mediante una intervención multidisciplinar que incluye acciones en los ámbitos

educativo, social, psicológico y jurídico.



Esta amplia red, que cuenta con centros en todas las provincias andaluzas y medio

millar de plazas, permite que ninguna mujer y las personas dependientes a su cargo que

se encuentren en una situación de riesgo en Andalucía estén a más de 200 kilómetros

de un recurso de acogida. El servicio se sustenta en tres niveles de atención: los centros

de emergencia son espacios que prestan protección a las víctimas, garantizándoles una

acogida inmediata y una atención de emergencia las 24 horas, durante 365 días.

Por su parte, las casas de acogida son centros residenciales que ofrecen acogida y una

atención integral, programándose aquellas intervenciones sociales, psicológicas y

jurídicas necesarias para que las mujeres sean capaces de superar la violencia.

Y, finalmente, los pisos tutelados son viviendas independientes para uso familiar,

ubicadas en edificios y zonas normalizadas, destinadas a ofrecer una vivienda, con

carácter temporal, a las mujeres y a los menores que las acompañen cuando puedan

vivir de forma independiente.