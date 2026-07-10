La Junta activa 31 millones para promover la conciliación a través del Plan Corresponsables

Aprueba una generación de créditos de 20,2 millones de euros para financiar las actuaciones previstas en 2026 en el marco del Plan

El Consejo de Gobierno ha aprobado una generación de crédito por importe de 20,2 millones de euros para financiar las actuaciones previstas en Andalucía durante 2026 en el marco del Plan Corresponsables, cuya dotación para Andalucía asciende este año a 23,3 millones de euros, a lo que se suma la cofinanciación autonómica de 7,7 millones de euros, en la que también intervienen las entidades locales. En este sentido, este plan permitirá desarrollar servicios profesionales de cuidados, conceder subvenciones a entidades locales, universidades públicas y entidades sin ánimo de lucro, así como poner en marcha campañas de sensibilización, actuaciones formativas y medidas de apoyo a la gestión administrativa del propio plan. Los fondos proceden de la distribución territorial aprobada por la Conferencia Sectorial de Igualdad el 6 de mayo de 2026, que asignó a Andalucía 23,3 millones de euros para el desarrollo del Plan Corresponsables durante el ejercicio 2026, así como una cofinanciación autonómica de 7,7 millones de euros, en la que también participarán las entidades locales. La diferencia entre la asignación para Andalucía en el marco del Plan Corresponsables 2026 (23,3 millones de euros) y esta generación de créditos (20,2 millones) responde a criterios de gestión presupuestaria, que tiene en cuenta remanentes existentes de años anteriores que complementarán la dotación total hasta alcanzar la cuantía total de los 23,3 millones de euros asignados a Andalucía. Cabe recordar que el Plan Corresponsables, financiado a través del Ministerio de Igualdad, fue aprobado por el Consejo de Ministros en 2021 con los objetivos de favorecer la conciliación de las familias y de dignificar y profesionalizar el sector de los cuidados. En lo que respecta al ejercicio de 2025, entre las actuaciones del Gobierno andaluz, que han alcanzado una ejecución del 98,9% de los fondos percibidos, destacan las subvenciones para el desarrollo de Escuelas de Verano, preferentemente en zonas desfavorecidas; las subvenciones para servicios de cuidados profesionales para menores de hasta 16 años o hasta 21 para personas con discapacidad o diversidad funcional, y el fomento del empleo en este sector, o la continuación de la campaña de sensibilización en materia de conciliación y corresponsabilidad.

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