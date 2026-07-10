La Junta autoriza un gasto de 32,4 millones para garantizar el soporte tecnológico del SAS

La inversión permitirá mantener la asistencia técnica del puesto de trabajo y los sistemas informáticos de todos los centros sanitarios

El Consejo de Gobierno ha autorizado el expediente de gasto correspondiente a la prórroga del contrato de los servicios de soporte al puesto de trabajo digital y de los sistemas de cómputo locales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por 32.432.104 euros y un periodo de ejecución de 24 meses. Esta actuación permitirá garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos que hacen posible el funcionamiento diario de los centros sanitarios, dando soporte a la actividad de los profesionales del SAS. En este sentido, el contrato contempla el mantenimiento del denominado puesto de trabajo digital, que integra los equipos informáticos, aplicaciones y herramientas tecnológicas empleadas por los profesionales sanitarios en su actividad diaria, así como el soporte de los sistemas de cómputo locales que sustentan el funcionamiento de servidores, redes de comunicaciones, almacenamiento de información, copias de seguridad y otros servicios tecnológicos esenciales para la asistencia sanitaria. La prórroga permitirá mantener los niveles de calidad del soporte técnico y favorecer la evolución tecnológica de unas infraestructuras que resultan imprescindibles para el acceso a la historia clínica electrónica, la gestión de citas, la prescripción electrónica, las aplicaciones clínicas y el resto de herramientas digitales que utilizan diariamente miles de profesionales del Servicio Andaluz de Salud. El contrato fue formalizado en julio de 2024 y contemplaba la posibilidad de ampliar su vigencia. Dado que el importe de la prórroga supera los ocho millones de euros, la autorización del Consejo de Gobierno resulta preceptiva conforme a la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026.

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