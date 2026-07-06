Más historias

Andalucía registra un absentismo laboral del 7,0% en el primer trimestre de 2026, por debajo de la media nacional

El absentismo aumentó en 6 décimas en el mercado laboral andaluz respecto al año anterior, pero mantiene a Andalucía ligeramente por debajo del 7,2% de la media española

El absentismo con incapacidad temporal (IT) en Andalucía aumentó en 4 décimas y se sitúa en 5,4%, por debajo de la media nacional (5,6%)

La construcción es el sector con mayor absentismo en Andalucía (7,3%), seguida de cerca por el sector servicios (7,0%) y la industria (4,8%)

Otras comunidades autónomas con elevado absentismo son País Vasco (9,4%) y Asturias (9,1%), mientras que las menores tasas se han registrado en Baleares (5,9%), Comunidad de Madrid (6,2%) y La Rioja (6,4%)

Andalucía, 6 de julio de 2026.-

Andalucía registró un aumento de seis décimas en su tasa de absentismo durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, situándose en un 7,0%. Pese a este aumento, Andalucía se sitúa en la parte baja del ranking nacional, posicionándose dos décimas por debajo de la media de España (7,2%). Así lo refleja el Informe de absentismo del primer trimestre de 2026, elaborado por Randstad Research, el centro de estudios de Randstad, a partir de datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo que respecta al absentismo debido exclusivamente a incapacidad temporal (IT) o baja médica, la tasa en Andalucía aumentó en cuatro décimas respecto al mismo trimestre del año anterior, alcanzando un 5,4%. Este indicador vuelve a dejar a la comunidad dos décimas por debajo frente a la media del conjunto de España, donde el absentismo por IT se situó en el 5,6%.

La construcción es el sector con mayor absentismo en Andalucía

Entre los tres grandes sectores económicos en Andalucía, el análisis de este trimestre sitúa a la construcción al frente de las ausencias en el arranque del año. El sector registró una tasa de absentismo general del 7,3%, lo que supone un fuerte incremento de 1,3 puntos porcentuales respecto al año anterior, anotando un absentismo por IT del 6,1%.Por su parte, el sector servicios se situó en un 7,0% de las horas pactadas (lo que representa un aumento de cuatro décimas frente al año anterior), con un 5,5% de estas ausencias por bajas médicas. En el último lugar se ubica la industria, que se mantiene como el sector con la tasa más baja de la comunidad autónoma, con un 6,6% pese a un aumento de siete décimas en el plano interanual. Por lo que se refiere al absentismo por IT en industria, Andalucía registra un 4,8%.

A nivel nacional repunta ligeramente el absentismo

A nivel nacional, la cifra de absentismo general se ubicó en el 7,2% de las horas pactadas, lo que representa un incremento de dos décimas respecto al año anterior. Las cifras de todo el país reflejan que, en promedio diario, 1.602.889 personas no acudieron a su puesto de trabajo, de las cuales 1.240.138 se encontraban de baja médica. Esto significa que más de 362.000 personas se ausentaron diariamente por motivos no médicos, equivaliendo al 22,6% del total nacional.