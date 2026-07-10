Se elevan a más de 1.400 las personas desalojadas en el incendio de Los Gallardos

El operativo concentra sus esfuerzos en frenar el avance del fuego hacia el oeste, mientras mejora la situación en el sector Este

La Dirección de la Emergencia ha ordenado esta tarde nuevos desalojos preventivos en La Alameda, El Chive, El Marchal, nuevas zonas de Bédar, el diseminado de La Montaña y El Jauro, en el municipio de Lubrín, ante la evolución del incendio forestal de Los Gallardos

. Estas medidas se suman a las ya adoptadas en Alfaix, Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y las viviendas del Pinar de Bédar, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población. En estos momentos permanecen desalojadas 1.405 personas. Así lo ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

En las labores de extinción trabajan más de medio millar de efectivos, entre ellos 222 profesionales del Plan INFOCA, 200 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 19 bomberos forestales de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), además de efectivos de los servicios de bomberos. El dispositivo cuenta también con 13 autobombas y 32 aeronaves, que continúan apoyando las tareas de extinción desde el aire. A ellos se suman los profesionales de Bomberos, Policías, Protección Civil, servicios sanitarios, etc.

El operativo mantiene concentrados sus principales esfuerzos en el flanco oeste del incendio, en dirección a El Marchal, donde el fuego presenta una mayor intensidad y velocidad de propagación, mientras que la evolución es más favorable en el sector este. Antonio Sanz, ha explicado que se trata de «un incendio complejo» que continúa avanzando, especialmente en la zona oeste, donde se están concentrando buena parte de las actuaciones y donde ha sido necesario ampliar los desalojos preventivos para proteger a la población.

Sanz ha destacado, no obstante, los avances logrados durante la jornada gracias al trabajo coordinado del operativo: «Ha funcionado muy bien el trabajo que se ha hecho tanto de medios aéreos como de maquinaria y también de fuego técnico», ha señalado. Esa actuación ha permitido evitar uno de los escenarios de mayor riesgo, impidiendo que el incendio cruzara la autovía y adquiriera una velocidad de propagación que habría complicado considerablemente la emergencia.

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