Moreno lamenta la «tragedia mayúscula» del incendio de Los Gallardos en el que han fallecido 12 personas y pide extremar las precauciones

El presidente andaluz visita en Almería la zona afectada por el fuego, originado a pie de carretera por un cable cortado, que el viento extendió 15 kilómetros en apenas dos horas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado la «tragedia mayúscula» que ha supuesto el incendio forestal registrado en el municipio de Los Gallardos, en la provincia de Almería, en el que han fallecido 12 personas y otras 23 permanecen desaparecidas a causa de un fuego que ha arrasado más de 3.200 hectáreas de monte.

Moreno ha visitado el Puesto de mando avanzado (PMA) instalado en el municipio de Turre, donde ha mantenido una reunión con los responsables de Emergencias 112 Andalucía, Infoca, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencia para conocer de primera mano el estado de las labores de extinción del fuego, así como la búsqueda de los desaparecidos y la atención a los vecinos afectados.

«Se trata de un incendio muy duro y complejo. Un fuego que comienza en una cuneta de una carretera, en principio por un cable roto que origina un incendio en dos puntos. En su origen era de poca intensidad, un incendio urbano que los bomberos acuden a sofocar, pero que por culpa del fuerte viento se desplaza hacia arriba por el monte a velocidad alta y llega a recorrer 15 kilómetros en dos horas, convirtiéndose en un incendio forestal», ha explicado el presidente.



De inmediato, según ha detallado Moreno, el propio alcalde de Bédar, uno de los municipios más afectados, fue avisando en persona a los vecinos, junto a concejales del ayuntamiento y agentes de la Guardia Civil y, en función del lugar exacto en el que se encontraban, recibieron la indicación de confinarse o evacuar sus casas.

En esa línea, Moreno ha explicado que se optó por ese aviso individual y en persona debido a que los técnicos de emergencias aconsejaron no enviar un mensaje de alerta a los móviles por los problemas de cobertura en la zona y, sobre todo, a la confusión que podría provocar entre los vecinos, ya que la orografía y las características tan especiales del terreno provocaban que cada afectado debía seguir unas indicaciones diferentes y específicas según su ubicación. En definitiva, el objetivo era evitar que algunos afectados recibiesen más de un mensaje, contradictorios entre sí, como consecuencia de las condiciones del terreno y de la red de telefonía móvil.

«Muchos de ellos estaban diseminados. En la zona existen muchas fincas esparcidas. Se les dieron indicaciones en función de su ubicación y de lo que era más seguro para ellos, pero algunos, lamentablemente, parece que no hicieron caso y ello ha podido causar el triste desenlace», ha afirmado.

El presidente andaluz conversa con voluntarios que colaboran en el avituallamiento a los operativos desplegados en la zona.

«Sabíamos que el verano iba a ser muy difícil por las intensas lluvias y por la primavera, que ha hecho crecer el monte bajo. Extrememos la precaución para evitar la pérdida de más vidas y de patrimonio natural. Todo el esfuerzo está volcado en atender a los heridos, localizar a los desaparecidos y acabar con este infierno. Contamos con 16 medios aéreos y en torno a 500 efectivos sobre el terreno. Se está haciendo todo lo humanamente posible. Queda que las condiciones del tiempo nos den una tregua, pero estamos ante una tragedia mayúscula», ha añadido el presidente.

Para finalizar, Moreno ha pedido extremar la prudencia en esta época de altas temperaturas. «Las zonas de monte muy secas son el combustible perfecto para el fuego, y si a ello le unimos el viento, es bomba de relojería. Estamos ante uno de los incendios más rápidos y complejos de los últimos tiempos. Ahora lo primero es evitar nuevas víctimas. Por favor, atender siempre las recomendaciones de las autoridades. El viento puede variar. El segundo objetivo es proteger a los vecinos que están cerca del incendio, evacuándoles. Y, por supuesto, tratar de apagar el fuego y extinguirlo. Debemos concienciarnos del cuidado y las precauciones que debemos tener. He visto fuegos cruzar ríos y pantanos. El viento es el peor enemigo. Cuando hay mucho, se lleva los restos a otras zonas. Seamos prudentes y atendamos las indicaciones de los profesionales de emergencias», ha subrayado.

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