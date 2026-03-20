La Junta actuará de emergencia en la rambla de la Zambra en Huércal-Overa para reforzar la seguridad tras los daños por las borrascas

Fernández-Pacheco destaca que la intervención forma parte del Plan Andalucía Actúa, que moviliza en una primera fase más de 61,5 millones para reparar cauces afectados

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este viernes el municipio almeriense de Huércal-Overa, donde ha informado del inicio inminente de las obras de emergencia en la rambla de la Zambra, tras su aprobación este pasado miércoles por el Consejo de Gobierno.

En este punto, las inspecciones técnicas han detectado importantes daños derivados de las lluvias registradas en los últimos meses, como la acumulación de residuos, la proliferación de cañaveral que provoca obstrucciones en el cauce y la erosión de los márgenes, con afección directa a explotaciones agrícolas colindantes.

La actuación prevista, con una inversión de 130.000 euros, permitirá retirar sedimentos y materiales arrastrados, eliminar vegetación invasora, reparar infraestructuras hidráulicas y recuperar la vegetación de ribera, devolviendo al cauce su funcionalidad hidráulica y mejorando la seguridad de la zona.

Fernández-Pacheco ha subrayado que “actuamos con la máxima rapidez en enclaves como este, donde los daños son evidentes”, y ha añadido que “esta intervención no solo permite recuperar el cauce, sino también proteger las explotaciones agrarias y anticiparnos a futuros episodios de lluvias intensas”.

Por su parte, el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha señalado que esta actuación de emergencia en la Rambla de la Zambra mejora la situación de la zona con la consiguiente repercusión en las explotaciones agrícolas cercanas y a los vecinos de nuestras pedanías. “Estos trabajos son una muestra más del apoyo de la Junta de Andalucía con Huércal-Overa y a nuestra agricultura. El Plan Andalucía Actúa llega donde más se necesita: al terreno, protegiendo el medio de vida de muchos huercalenses», ha agradecido.

Plan Andalucía ACTÚA

Estas obras se enmarcan en el paquete de actuaciones impulsado por la Junta de Andalucía, Plan Andalucía ACTÚA, para reparar los daños ocasionados por las borrascas registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

En este contexto, el Gobierno andaluz ha activado en una primera fase más de 61,5 millones de euros para intervenir en cauces de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga, con el objetivo de recuperar su capacidad hidráulica, reparar infraestructuras dañadas y reforzar la seguridad hidráulica.

El conjunto de actuaciones previstas podría alcanzar una inversión global superior a 103 millones de euros, permitiendo actuar en cerca de 400 kilómetros de cauces en unos 60 municipios andaluces y generando alrededor de 2.300 empleos.

Fernández-Pacheco ha incidido en que la Junta de Andalucía está movilizando recursos “como nunca antes” para recuperar los cauces, apoyar al sector agrario y reforzar la seguridad de los municipios frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Actuaciones en la provincia de Almería

En la provincia de Almería, estas actuaciones suponen una inversión cercana a los 3,5 millones de euros para intervenir en distintos cauces afectados por este tren de borrascas.

En concreto, se actuará tanto en el Poniente almeriense como en el Levante y la cuenca del río Almanzora, donde se incluye la intervención en Huércal-Overa.