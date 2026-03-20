La UAL actualiza desde el Derecho los peligros para los menores en su relación con el entorno digital

La Facultad de Derecho organiza, junto al Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social y la Asociación INTERPRODE, una jornada divulgativa dirigida a su alumnado en la que docentes y juristas abordan temas como las ‘deepfakes’, el ‘grooming’ o el ciberacoso: “Están de máxima actualidad, sumados a la irrupción vertiginosa de la IA”

El panel de ponentes que la Facultad de Derecho de la UAL ha reunido en torno a la jornada ‘Menores en el entorno digital’ ha sido de primer nivel. Ha contado con la colaboración del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, así como de la Asociación INTERPRODE. Bajo el prisma de ‘Una aproximación desde el Derecho’, ha conseguido llenar el Auditorio de alumnado como principal receptor de una propuesta eminentemente formativa. Juristas en ejercicio profesional vinculado con la temática y docentes universitarios de la Universidad de Almería y de la Universidad de Granada han hecho posible una actualización de los peligros candentes que afectan directamente a los menores desde el ámbito digital. La jornada ha sido inaugurada por la vicerrectora Maribel Ramírez, junto a Rebeca Gómez, delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, y Pilar Alfonso, presidenta del Comité Asesor Científico-Técnico de INTERPRODE.

Maribel Ramírez ha destacado que este tema “es, sin duda, de enorme relevancia”, explicando que “hablar de menores en el entorno digital es hablar de derechos, de protección, de convivencia, de responsabilidad, de prevención y también de educación, es hablar también de un espacio en el que hoy se construyen relaciones, identidades y oportunidades, pero en el que también aparecen nuevas formas de vulnerabilidad y violencia que nos interpelan como universidad y como sociedad”. Ha reconocido que resulta muy valioso “abordar esta cuestión desde el Derecho, pero también desde una mirada abierta a su dimensión social, educativa e institucional”. Y es que “la universidad tiene precisamente esa misión: ayudar a comprender mejor los problemas complejos de nuestro tiempo y contribuir, desde el conocimiento, a construir respuestas más justas, más humanas y más eficaces”.

La vicerrectora ha subrayado “especialmente” que “la formación universitaria no se limita a lo que aparece en una guía docente; la universidad también se construye en jornadas, seminarios y espacios de encuentro que permiten aprender fuera del aula, conectar teoría y práctica y enriquecer la mirada”. Ese es el caso de esta jornada, por lo que ha agradecido su organización a la Facultad de Derecho y a INTERPRODE. Ha añadido que “vivimos en una época en la que lo digital atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida”, insistiendo en que “para las personas menores de edad el entorno digital forma parte de su socialización”, además “de su aprendizaje, de su ocio e incluso de la construcción de su identidad”. Por eso, “reflexionar sobre sus derechos, su privacidad, los riesgos a los que se enfrentan y los instrumentos jurídicos e institucionales de protección no es una cuestión secundaria”.

Fátima Pérez, decana de la Facultad de Derecho, ha situado el contexto de los estudiantes de la propia Universidad de Almería, “tenemos casi adolescentes, entre los dieciocho y los 23 años”, y las últimas estadísticas señalan que “los problemas que surgen en estos entornos virtuales son justo entre jóvenes de esas edades”. Ha profundizado en su reflexión: “Ahora, con las nuevas tecnologías y con la irrupción vertiginosa de la inteligencia artificial, toda la problemática de los ‘deepfakes’, las simulaciones de identidad, era necesario que esta jornada fuese dirigida fundamentalmente a estudiantes de la Facultad de Derecho”. Más en concreto, “al alumnado de primero y segundo, ya que quizás es el que más necesidad tiene de escuchar a profesionales desde distintas perspectivas, desde el ámbito constitucional, el civil y el penal, desde una perspectiva académica, porque contamos con profesores de universidad, también desde una perspectiva institucional, y finalmente la perspectiva práctica, que nos parece fundamental”.

La decana ha repasado los aspectos tratados, “cuestiones fundamentales como el tratamiento del Derecho a la protección del honor, a la imagen, qué pasa con los reenvíos de imágenes, con los vídeos, conductas como el ‘grooming’, como el ciberacoso…, creo que son temas de máxima actualidad y a los que más les interesa precisamente es a nuestros alumnos, que además van a ser profesionales del Derecho, van a ser juristas y van a tratar con estos temas en el día a día”. En el programa ha contado con una primera ponencia a cargo de Miguel Lorente, profesor de la UGR en el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología física. El título, “El discurso del odio, las redes y la guerra cultural”. Después se ha pasado a dos mesas redondas consecutivas antes de la clausura a cargo de la propia Fátima Pérez.

En la primera ha participado Jorge Jiménez, magistrado del Juzgado de Menores número 1 de Granada, que ha realizado ‘Una aproximación general a los delitos en el entorno digital: ¿qué pasa con los menores?’. Junto a él ha intervenido Ana María Linares, teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Almería, en su caso con ‘Acoso sexual de menores en el entorno digital: un caso práctico’. También ha formado parte de la misma Alicia Gordillo, letrada de la Administración de Justicia de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería. Ella ha explicado ‘La violencia digital y su acreditación procesal’.

En la segunda mesa redonda ha realizado su aportación Luis Fernando Martínez, profesor de la Universidad de Granada, con una intervención titulada ‘Menores y redes sociales: ¿educar o prohibir?’. Por su parte, Alba Paños, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Almería y coautora de la monografía ‘La privacidad de los menores en redes sociales’, ha explicado el contenido de la misma, como una herramienta necesaria. Por último, Ramón Herrera, catedrático de Derecho Civil de la UAL e igualmente uno de los coautores de la monografía, ha disertado sobre ‘El régimen jurídico de los menores influencers’.

María Asunción García, presidenta de INTERPRODE, ha puesto en valor el contenido de interés que se ha ofrecido. Desde su propio abordaje, su asociación lo considera muy oportuno: “Es necesario tener esta jornada porque en el día a día se trabaja con menores con problemas de conducta y es necesario obtener este conocimiento para poder aplicarlo directamente en la intervención con ellos de manera cotidiana”. Ha explicado que “la situación cada vez es mucho más compleja”, teniendo además una trayectoria de 20 años: “Desde que se empezó hasta ahora vemos que es necesario actualizarse porque han cambiado los perfiles de menores y, por lo tanto, la estrategia a llevar a cabo es diferente”. A su juicio, “las nuevas tecnologías son necesarias, pero a veces perjudican muchísimo cuando no están controladas, sobre todo en casos con problemas de conducta vigilada; ahí tiene que haber un filtro”.