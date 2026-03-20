Andalucía podría quedarse sin acceso a puntos de conexión eléctrica en los próximos meses

Isabel Núñez Rotta

En cinco meses, Andalucía ha perdido 921 MW de capacidad eléctrica disponible: más de lo que hoy tiene en toda su red (630 MW).

Andalucía ha perdido el 59% de su capacidad eléctrica disponible desde octubre de 2025.

Almería, Granada, Jaén y Málaga: cuatro provincias sin capacidad eléctrica disponible para nuevos proyectos.

El 94,8% de las subestaciones andaluzas ya no tienen capacidad: solo 45 de 950 mantienen algún margen de conexión.

A este ritmo, Andalucía se acerca al punto en que la red eléctrica será un factor limitante para cualquier nuevo proyecto industrial.

El último análisis del mapa de capacidad de acceso elaborado por el Foro Industria y Energía (FIE) y Opina 360, con datos a 1 de marzo de 2026, sitúa a Andalucía como una de las comunidades autónomas con mayor deterioro de su red eléctrica en los últimos meses. La región ha perdido el 59,4% de su capacidad disponible desde octubre de 2025, cuando arrancó la publicación sistemática de estos datos por parte de las distribuidoras, hasta la actualización de marzo.

En cinco meses, Andalucía ha perdido más capacidad eléctrica de la que hoy tiene disponible. En términos absolutos, la caída es contundente: Andalucía contaba con 1.551,43 MW disponibles en octubre, cifra que cayó a 1.228,56 MW en noviembre, a 870,54 MW en diciembre y a 630,48 MW en marzo. En total, la red andaluza ha perdido alrededor de 921 MW de capacidad disponible en apenas cinco meses, una reducción que no tiene parangón en el conjunto del territorio nacional si se considera el período completo. De mantenerse el ritmo actual, la red podría quedarse sin margen en los próximos meses. «La infraestructura de conexión eléctrica no está creciendo al ritmo que la industria necesita», advierte Isabel Núñez Rotta, directora del FIE. «Y eso tiene consecuencias directas sobre la capacidad de atracción de inversión industrial.»

El tercer mayor deterioro desde diciembre

Respecto a la última actualización disponible —la de diciembre de 2026— Andalucía registra una pérdida adicional de aproximadamente 240 MW, lo que la convierte en la tercera comunidad que más capacidad ha perdido en ese intervalo, solo por detrás de Extremadura (−361 MW) y Galicia (−281 MW).

El nivel de saturación de sus subestaciones también refleja esta tendencia: desde octubre, cuando el 89,5% de las subestaciones ya carecía de capacidad, hasta el 94,8% registrado en marzo, la saturación ha avanzado casi cinco puntos porcentuales. En paralelo, el número de subestaciones con algún margen disponible se ha reducido a la mitad: de 90 en octubre a 45 en la actualización de marzo.

Cuatro provincias, sin margen

El análisis territorial revela que la presión sobre la red no se distribuye de forma homogénea. Almería, Granada, Jaén y Málaga se encuentran ya completamente saturadas, sin capacidad disponible en ninguna de sus subestaciones. Cuatro de las ocho provincias andaluzas han cerrado, en la práctica, el acceso eléctrico a nuevos proyectos.

Una tendencia con implicaciones industriales directas

Más allá de los datos técnicos, la evolución registrada en Andalucía plantea una cuestión de fondo para el desarrollo industrial de la región. De mantenerse el ritmo actual de pérdida de capacidad, la red eléctrica puede convertirse en un factor limitante para la localización de nuevos proyectos industriales, en particular aquellos con alta demanda energética.

La disponibilidad de conexión a la red ha pasado de ser una variable técnica a convertirse en una condición previa para la inversión industrial. En ese contexto, los datos de Andalucía ilustran con especial claridad hasta qué punto la saturación de la infraestructura eléctrica puede llegar a condicionar la geografía de la actividad productiva en los próximos años.

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