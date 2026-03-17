La Junta cofinancia con el PFEA la reforma de las antiguas casas-escuela de Tahal para el turismo rural

Rebeca Gómez destaca que el proyecto “no solo preserva el patrimonio municipal sino que impulsa el desarrollo económico”

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Almería, Rebeca Gómez, ha visitado el municipio de Tahal para conocer algunos de los proyectos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) cofinanciados por la Junta, como la rehabilitación de las antiguas casas-escuela para transformarlas en alojamientos turísticos. Gómez ha destacado que este proyecto “no solo preserva el patrimonio municipal sino que abre nuevas oportunidades de desarrollo económico vinculadas al turismo rural”.

Gómez ha felicitado a la alcaldesa, Trinidad Jiménez, por la gestión de estos fondos para acometer proyectos como este que el Ayuntamiento inició con el PFEA del año pasado y continuará este año, ya que se trata de un proyecto que no solo genera empleo durante las obras sino para el futuro.

“El PFEA se consolida como un instrumento clave para municipios como Tahal, ya que mejora las infraestructuras, impulsa el empleo local y permite recuperar patrimonio municipal con potencial económico y turístico”, ha defendido, tras subrayar el compromiso del Gobierno andaluz con el desarrollo y la cohesión territorial de los municipios del interior de la provincia de Almería.

El año pasado la Junta destinó casi 32.000 euros a los proyectos del PFEA en Tahal, que generaron 1.088 jornales para los trabajadores del campo y, además de la reforma de las antiguas casas-escuela, también han permitido repavimentar varias calles y plazas, sustituir redes de abastecimiento antiguas y conducciones, mejorar la accesibilidad e instalar barandillas y bancos en varios espacios públicos no solo del municipio sino también del núcleo de Benitorafe.

Gómez también ha aprovechado su visita para ver las obras de reparación en calles y muros afectados por las lluvias torrenciales registradas en el verano de 2022 y la DANA de 2024 gracias a las subvenciones de la Junta para municipios afectados por estos fenómenos meteorológicos.

“La Junta ha estado al lado de Tahal desde el primer momento para ayudar a reparar los daños provocados por los fenómenos meteorológicos adversos y garantizar la seguridad de los vecinos”, ha defendido. Así, em 2023 el Ayuntamiento recibió una ayuda de 44.367,64 euros a través de la línea FECLIMA para intervenir en el muro de la calle Pretil, gravemente afectado por las lluvias torrenciales registradas entre el 27 de junio y el 3 de julio de 2022.

Posteriormente, los daños ocasionados por la DANA de noviembre de 2024 motivaron una nueva intervención autonómica en el municipio, ya que una fuerte escorrentía deformó el muro de la plaza Juan Bretones y provocó daños en la red de saneamiento del Centro Cultural, donde el aumento de caudal colapsó el colector y afectó a varios pozos, generando filtraciones. La Junta concedió una ayuda de 21.436,35 euros que permitió al Ayuntamiento la renovación completa del tramo afectado y su conexión con una red de mayor capacidad situada en la margen opuesta de la vía.

La delegada territorial ha recordado que tras el reciente tren de borrascas la Junta ya ha desplegado el Plan Andalucía Actúa, que incluye 50 millones para que los Ayuntamientos afectados reparen edificios y servicios públicos municipales, además de las obras que el Gobierno andaluz está acometiendo en carreteras, caminos rurales, infraestructuras hidráulicas, centros sanitarios y educativos y las ayudas para agricultores, pymes y autónomos.