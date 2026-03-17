El Colegio de Veterinarios de Almería y el Ayuntamiento de Mojácar acuerdan la gestión del registro municipal de animales y las colonias felinas

El convenio permitirá reforzar la identificación responsable de mascotas, el control sanitario y la gestión ética de los gatos comunitarios en el municipio

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería y el Ayuntamiento de Mojácar han formalizado su colaboración para la creación y mantenimiento del Registro Municipal de Animales de Compañía del municipio, el cual estará integrado en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA).

A la reunión asistieron, por parte del consistorio mojaquero, el alcalde, Francisco García; la teniente de alcalde, María Gracia Alarcón; y el concejal Jesús Montoya. En representación del Colegio de Veterinarios, participaron su presidenta, Yasmina Domínguez, y el secretario, Alberto Consuegra.

En virtud de este acuerdo, el Colegio de Veterinarios de Almería asumirá la gestión técnica del registro municipal, lo que incluye el tratamiento informático de los datos, la custodia de la documentación y la comunicación periódica de altas, bajas y modificaciones al Registro Central de la Junta de Andalucía.

Asimismo, el convenio incorpora el módulo específico del sistema RAIA para la gestión de colonias felinas. Esta herramienta permitirá registrar la ubicación de las colonias, identificar a los ejemplares mediante microchip, realizar un seguimiento sanitario exhaustivo y mejorar de forma integral la gestión del bienestar animal en Mojácar.

La presidenta del Colegio, Yasmina Domínguez, ha destacado la relevancia de este acuerdo para el municipio: «Este paso refuerza el compromiso conjunto con una gestión profesional, responsable y coordinada de la identificación y registro de los animales de compañía y de las colonias felinas. Con la incorporación de herramientas como el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), Mojácar no solo mejora el control sanitario y la trazabilidad, sino que también avanza hacia un modelo de gestión ética de las colonias felinas basado en criterios técnicos, bienestar animal y salud pública».

Por su parte, el alcalde de Mojácar, Francisco García, ha valorado positivamente la firma de este convenio, destacando que “este acuerdo supone un avance importante para el municipio, ya que nos permite mejorar la gestión de los animales de compañía y de las colonias felinas, garantizando su bienestar y reforzando al mismo tiempo la salud pública y la convivencia en nuestro entorno”.

El convenio, que tendrá una duración de cuatro años, contempla también el asesoramiento técnico y la formación del personal municipal. Con esta iniciativa, el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería continúa su labor de colaboración con las administraciones locales de la provincia de Almería para impulsar el bienestar animal y la seguridad sanitaria en toda la provincia.