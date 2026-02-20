La Unidad de Policía Nacional Adscrita a Andalucía interviene más de 800 piezas arqueológicas en la provincia de Almería



La actuación se enmarca en las funciones de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural andaluz

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha desarrollado durante el año 2025 una intensa labor de protección del patrimonio histórico y arqueológico en la provincia de Almería, en el ejercicio de sus funciones tanto de Policía administrativa como de Policía judicial.

Durante el ejercicio 2025, se han intervenido un total de 802 piezas, efectos o restos arqueológicos en la provincia de Almería. Entre las actuaciones más relevantes destaca la entrega voluntaria de aproximadamente 800 piezas arqueológicas procedentes de distintos yacimientos de la provincia, así como de diverso y abundante material lítico procedente de España y Francia, incluyendo referencias a la zona de Lascaux, recopilado durante décadas por una particular de avanzada edad residente en el municipio de Níjar.



El conjunto recuperado incluye industria lítica de diversa cronología, un punzón de hueso, restos cerámicos de la Edad del Cobre y del Bronce, cerámicas íberas y romanas, fíbulas íberas y romanas, lucernas romanas y medievales, así como monedas de distintas épocas históricas. Todo el material se encontraba debidamente documentado, lo que otorga un valor añadido a la intervención, al permitir su correcta contextualización histórica y arqueológica.

La actuación continúa abierta en la actualidad, encontrándose en fase de recopilación y análisis de nuevo material, en coordinación con las administraciones competentes, con el objetivo de garantizar la adecuada conservación, estudio y protección de estos bienes integrantes del patrimonio histórico y cultural andaluz.



Museo de Almería

El delegado territorial de la Consejería de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha visitado esta mañana el Museo de Almería en donde se encuentran las piezas arqueológicas recuperadas, que pasan a formar parte de la Colección Museística de Andalucía.



En el espacio museístico provincial, gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte, las piezas serán debidamente catalogadas y estudiadas, lo que permitirá su incorporación a futuras investigaciones y exposiciones. Este proceso garantiza no solo su conservación en condiciones óptimas, sino también su difusión pública y puesta en valor, reforzando el compromiso institucional con la protección del legado histórico de la provincia.



La actuación conjunta de la Unidad Adscrita y la Administración cultural autonómica subraya la importancia de la colaboración institucional para salvaguardar el patrimonio arqueológico y asegurar que estos bienes, testimonio de la historia colectiva, permanezcan protegidos y accesibles para las generaciones presentes y futuras.