La Junta convoca incentivos al inicio de actividad de autónomos con 8,94 millones de crédito para la provincia de Almería

Amós García destaca el apoyo del Gobierno andaluz al colectivo de autónomos, con casi 4.500 incentivos aprobados y un incremento superior al medio millar de afiliados al RETA respecto al año anterior

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha informado hoy sobre la nueva convocatoria de los incentivos al inicio de actividad de autónomos, cuyo plazo de solicitud se abre mañana, que contará con un presupuesto provincial de 8.944.000 euros “para impulsar la puesta en marcha de negocios de nuevos autónomos en la provincia de Almería”, ha subrayado Amós García.

El responsable provincial de Empleo ha indicado que se han aprobado 2.469 ayudas de esta línea con 11.089.800 euros en la provincia en su anterior convocatoria. Asimismo, ha informado de la aprobación, hasta la fecha, de otros 2.099 incentivos con 2.174.876 euros mediante la cuota cero, una ayuda compatible con la de inicio de actividad que consiste en una ayuda que cubre el 100% de las cuotas a la Seguridad Social de nuevos autónomos durante su primer año de actividad, cuyo plazo se abrió el 1 de enero y permanecerá abierto hasta septiembre de 2026.

“Son 4.568 los incentivos aprobados hasta la fecha con 13,26 millones de euros para respaldar con estas dos medidas a los nuevos autónomos en los momentos más delicados, el inicio de sus negocios”, ha señalado Amós García, al tiempo que ha recordado que se reforzó la línea de incentivos al inicio de actividad con una ampliación del crédito provincial en 4.120.637 euros para atender más solicitudes que cumplieran los requisitos.

“La creación de puestos de trabajo está ligada al dinamismo empresarial y al autoempleo, así que poner en marcha políticas que reduzcan la burocracia y garanticen un entorno económico seguro como las que está impulsando la Junta son clave para estimular el mercado laboral”, ha resaltado, y ha puesto de relieve el crecimiento del número de autónomos en la provincia en un 5,3% en los últimos cinco años, superando los 63.000 afiliados al RETA desde marzo de 2025 y alcanzando un incremento de 542 autónomos en julio de 2025 con respecto al año anterior.

Los incentivos al inicio de actividad van de 3.800 a 5.500 euros en función del colectivo y priorizan a las mujeres, a los jóvenes y a los emprendedores de pequeños municipios. Para trabajadoras autónomas menores de 35 años, la subvención es de 5.000 euros, y para aquellas que tengan 35 años o más, de 3.800 euros. En el caso de los hombres, los autónomos menores de 30 años reciben 5.000 euros, y de 30 años o más, 3.800 euros. Si desarrollan su actividad en un municipio de menos de 10.000 habitantes, la cuantía se incrementa hasta los 5.500 euros para mujeres menores de 35 años y hombres menores de 30, y hasta los 5.000 euros en los otros dos casos.

Amós García ha destacado “la apuesta del Gobierno andaluz por los autónomos, que se refleja en el aumento en un 22,8% del presupuesto de 2025 de la Consejería de Empleo para apoyar a este colectivo, siendo la partida que más sube en este presupuesto”. Concretamente, el programa de Trabajo Autónomo y Economía Social cuenta con 98,5 millones de euros, 18,3 millones más que en 2024.

Aprobación del Plan Estratégico Andaluz del Trabajo Autónomo

Estos incentivos son una de las principales medidas incluidas del Plan Estratégico Andaluz del Trabajo Autónomo 2024-2027, que prevé movilizar recursos por valor de 386 millones de euros. Otra medida que forma parte del PEATA es la línea de ayudas para el emprendimiento de segunda oportunidad, que contará con 1 millón de euros de crédito para 2026 y 2027, así como ayudas dirigidas a acciones específicas de relevo generacional para la continuidad de las actividades empresariales y profesionales consolidadas de autónomos.

También se integrarán en el plan estratégico medidas como una programación formativa destinada a autónomos dotada con un millón de euros y el objetivo de llegar a 3.750 trabajadores por cuenta propia; la creación de los Premios al Trabajo Autónomo que estarán dotados con 50.000 euros; o la puesta en marcha del Observatorio del Trabajo Autónomo de Andalucía, que servirá como plataforma de seguimiento y evolución del sector.

Amós García ha mencionado otras actuaciones, como las subvenciones al impulso del asociacionismo en este colectivo o las líneas de incentivos para la competitividad y transformación digital del sector comercial y artesano, cuya primera línea destinada al fomento del crecimiento, la competitividad y la consolidación de las pymes, se ha convocado por 13 M€, de los que 6,5 M€ se destinarán a personas trabajadoras autónomas. También ha recordado las ayudas a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, con un presupuesto andaluz de 600.000 euros, o los incentivos a la contratación incluidos en el programa Emplea-T de fomento de la contratación estable, que incluye 6 líneas a las que se pueden acoger los trabajadores autónomos.