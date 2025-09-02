La Junta convoca la XIX edición de los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca

El plazo de presentación de candidaturas será de un mes a partir de su publicación en el BOJA, prevista para los próximos días

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía

convoca la XIX edición de los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca, unos

galardones destinados a reconocer la trayectoria profesional y la actividad de

ciudadanos, profesionales, empresas y entidades —públicas y privadas— vinculadas

con la agricultura, la ganadería, la pesca, la agroindustria, el desarrollo rural y la

gestión del agua como recurso.

La convocatoria se hará oficial en los próximos días, con su publicación en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). A partir de entonces se abrirá un plazo de un

mes para la presentación de candidaturas, que deberán tramitarse a través de la sede

electrónica de la Administración autonómica, en el procedimiento 244 del Catálogo de

Procedimientos y Servicios:

https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/244.html.

Siete categorías

Estos premios tienen como objetivo distinguir a quienes contribuyen al desarrollo y

prestigio de los sectores agrario, pesquero y agroindustrial andaluces. Son siete las

categorías:

Iniciativa de Mujeres, que reconoce el emprendimiento, la innovación y la

igualdad de las mujeres en el medio rural y en la actividad pesquera.

Impulso de la Calidad, para reconocer producciones agrarias, ganaderas,

pesqueras o agroalimentarias que destaquen por su calidad, aceptación o

características singulares.

Iniciativa Innovadora, que premia proyectos que impulsen la innovación

tecnológica, la digitalización y la investigación en los sectores agrario,

agroalimentario, pesquero y acuícola.

Sostenibilidad, destinada a iniciativas que fomenten el uso racional de los

recursos naturales, la adaptación y mitigación frente al cambio climático y la

transición hacia una economía circular y la bioeconomía.

Comunicación y Mundo Rural, para distinguir actuaciones de difusión y

promoción de los productos andaluces y del conocimiento de los valores,

tradiciones y técnicas del medio rural.

Mundo Rural Vivo, dirigida a iniciativas que contribuyan al desarrollo

económico y social del mundo rural y a la fijación de población en el territorio.

Eficiencia y Apuesta Hídrica, que premia ideas y proyectos innovadores en la

gestión del agua para un uso más eficiente en Andalucía.

El fallo de los premios se dará a conocer en un plazo máximo de tres meses desde la

finalización del periodo de presentación de solicitudes.