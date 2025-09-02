Home / Andalucía / La Junta convoca la XIX edición de los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca

La Junta convoca la XIX edición de los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca

El plazo de presentación de candidaturas será de un mes a partir de su publicación en el BOJA, prevista para los próximos días
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
convoca la XIX edición de los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca, unos
galardones destinados a reconocer la trayectoria profesional y la actividad de
ciudadanos, profesionales, empresas y entidades —públicas y privadas— vinculadas
con la agricultura, la ganadería, la pesca, la agroindustria, el desarrollo rural y la
gestión del agua como recurso.
La convocatoria se hará oficial en los próximos días, con su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). A partir de entonces se abrirá un plazo de un
mes para la presentación de candidaturas, que deberán tramitarse a través de la sede
electrónica de la Administración autonómica, en el procedimiento 244 del Catálogo de
Procedimientos y Servicios:

https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/244.html.
Siete categorías
Estos premios tienen como objetivo distinguir a quienes contribuyen al desarrollo y
prestigio de los sectores agrario, pesquero y agroindustrial andaluces. Son siete las
categorías:

Iniciativa de Mujeres, que reconoce el emprendimiento, la innovación y la
igualdad de las mujeres en el medio rural y en la actividad pesquera.

Impulso de la Calidad, para reconocer producciones agrarias, ganaderas,
pesqueras o agroalimentarias que destaquen por su calidad, aceptación o
características singulares.

Iniciativa Innovadora, que premia proyectos que impulsen la innovación
tecnológica, la digitalización y la investigación en los sectores agrario,
agroalimentario, pesquero y acuícola.

Sostenibilidad, destinada a iniciativas que fomenten el uso racional de los
recursos naturales, la adaptación y mitigación frente al cambio climático y la
transición hacia una economía circular y la bioeconomía.

Comunicación y Mundo Rural, para distinguir actuaciones de difusión y
promoción de los productos andaluces y del conocimiento de los valores,
tradiciones y técnicas del medio rural.

  • Mundo Rural Vivo, dirigida a iniciativas que contribuyan al desarrollo
    económico y social del mundo rural y a la fijación de población en el territorio.
  • Eficiencia y Apuesta Hídrica, que premia ideas y proyectos innovadores en la
    gestión del agua para un uso más eficiente en Andalucía.
    El fallo de los premios se dará a conocer en un plazo máximo de tres meses desde la
    finalización del periodo de presentación de solicitudes.

