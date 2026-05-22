La Junta de Andalucía adjudica por cerca de un millón de euros la obra de mejora del acceso a Garrucha por la A-370

INAKI ALONSO PONS

Fomento atiende una demanda histórica de más de 20 años con la remodelación del cruce de la Simona para reducir la siniestralidad

La Junta de Andalucía atiende una demanda histórica con la remodelación del cruce de la Simona, uno de los principales accesos a Garrucha, pero también puerta de entrada al puerto comercial y buena parte de la zona turística y de ocio del municipio almeriense. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado por cerca de un millón de euros (986.765) las obras de seguridad vial en el kilómetro 9,8 de la carretera A-370, donde se construirá una glorieta de grandes dimensiones.

La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, prevé que se inicien este mismo año unas obras, que “pondrán fin a una espera de más de dos décadas para actuar en este punto de alta siniestralidad de la A-370”. “Es una carretera muy transitada, sobre todo en verano, pero que también es utilizada a diario por numerosos camiones que transportan el yeso extraído en Sorbas hasta el puerto”, ha remarcado Díaz, que ha recordado que la reordenación del cruce de la Simona se suma a otras mejoras en las comunicaciones por carretera del Levante almeriense, como la variante costera de Mojácar (A-1203) o la remodelación del enlace de esta variante con la carretera A-370. Además, ha recordado que esta intervención ha sido consensuada en todo momento con el Ayuntamiento de Garrucha.

La actuación recién adjudicada, que está cofinanciada en un 80% con fondos europeos del programa operativo Feder 2021-2027, supondrá la eliminación de la intersección actual, en forma de T con carriles centrales, por un enlace tipo glorieta que permita realizar todas las maniobras de giro de manera segura y permitiendo que se gane en visibilidad. La glorieta tendrá un diámetro exterior de 60 metros, dispondrá de una calzada anular de dos carriles de 4,50 metros de ancho cada uno con arcenes de un metro de ancho.