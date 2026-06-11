La Junta ha movilizado más de 20 millones de euros para dinamizar el empleo y el tejido productivo de la Comarca del Almanzora

Las acciones impulsadas han beneficiado de manera directa a más de 1.200 personas, 560 autónomos y 170 empresas

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha puesto en valor la inversión de 20.031.000 euros para impulsar la creación de empleo, la actividad económica y el desarrollo de la Comarca del Almanzora durante la última legislatura, que ha tenido un impacto directo en 1.220 personas desempleadas, 561 autónomos y 170 empresas y entidades sociales de 27 municipios.

Amós García ha presentado este balance durante la asamblea de los municipios que componen la mancomunidad, cuyo presidente, Antonio Ramón Salas, le ha mostrado “el agradecimiento por la importante labor realizada por la Delegación Territorial de Empleo en la Comarca del Almanzora, que han permitido que salga del ostracismo en el que se encontraba, y superar retos que hasta ahora no nos habíamos planteado, como por ejemplo la formación de cientos de personas desempleadas para facilitar su reciclaje profesional y su inserción laboral”.

El responsable provincial de Empleo ha señalado que su departamento “está volcado en apoyar a los autónomos y las empresas de economía social, a los sectores comercial y artesano y en impulsar la creación, crecimiento y competitividad de nuestro tejido productivo, porque un tejido empresarial fuerte es fuente de generación de más y mejor empleo”. También ha recordado las medidas dirigidas a mejorar la empleabilidad, especialmente de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, entre las que ha destacado la Formación Profesional para el Empleo, y la modernización del Servicio Andaluz de Empleo para convertirlo en un recurso más cercano, útil y eficaz para quienes quieren trabajar y quienes necesitan contratar.

Amós García ha dado a conocer “la positiva evolución del empleo en la Comarca del Almanzora en los últimos cuatro años, ya que el paro registrado ha bajado un 11%, en 373 personas, mientras que la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado un 4,6%, contando hoy con 790 personas trabajadoras más. La creación de empresas ha aumentado un 2%, rozando las 1.500 empresas que están dinamizando la economía y el mercado laboral en esta comarca”.

Entre las diversas medidas desarrolladas en el Valle del Almanzora durante la pasada legislatura, el delegado territorial ha destacado, por su impacto en este territorio, el programa de Empleo y Formación, los planes de empleo y el programa de fomento de la conciliación y la igualdad, que se desarrollan en estrecha colaboración con las entidades locales y que engloban una inversión de 13,4 millones de euros.

Gracias a estos programas se ha facilitado la contratación de 369 personas desempleadas, sobre todo jóvenes, en proyectos de interés social desarrollados por los ayuntamientos, se ha proporcionado formación en alternancia con práctica laboral a 329 personas mediante 23 proyectos de Empleo y Formación y se han desarrollado 61 proyectos que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral en 19 municipios, aglutinando la mitad de todos los proyectos de este tipo realizados en la provincia en este período.

Amós García también se ha referido a las principales medidas de dinamización del empleo autónomo, la consolidación empresarial y el sector comercial desarrolladas en la Comarca del Almanzora, que han supuesto la movilización de 4,22 millones de euros para respaldar el inicio de actividad de 561 trabajadores autónomos durante su primer año de actividad, para mejorar la seguridad laboral en pymes, para apuntalar el crecimiento empresarial facilitando 54 contrataciones indefinidas y para ayudar a 163 empresas a afrontar las dificultades derivadas por el sobrecoste energético derivado de la guerra en Ucrania.

El delegado de Empleo también ha indicado que se han destinado 2,32 millones de euros a medidas de mejora de la empleabilidad de colectivos con dificultades de inserción laboral, con actuaciones como el respaldo a 420 contrataciones de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo de la comarca, los 8 proyectos integrales de inserción desarrollados por la mancomunidad, ayuntamientos y entidades sociales que suman 130 personas beneficiarias entre jóvenes, desempleados mayores de 52 años y colectivos vulnerables; o la orientación laboral que prestan las unidades de la red Andalucía Oriente existentes en este territorio.

Amós García ha anunciado el próximo inicio de 10 nuevos proyectos de Empleo y Formación en los municipios de esta comarca con los que se formarán 210 personas en ocupaciones con alta demanda, como construcción, jardinería, dinamización cultural, actividades administrativas, instalaciones eléctricas de baja tensión o desarrollo de aplicaciones y páginas web. También ha explicado que están en trámite de resolución las subvenciones para proyectos de conciliación laboral y familiar.

Finalmente, el delegado de Empleo ha recordado el papel de la Escuela del Mármol de Fines, centro formativo adscrito al SAE, “en la dinamización de la economía y el empleo en esta comarca, sirviendo como punto de conexión con el mundo de la empresa, las administraciones locales, entidades públicas y privadas y asociaciones que componen el tejido social de esta zona”. En este sentido, ha aludido a las líneas de trabajo abiertas con la Universidad de Almería y universidades europeas, otros centros de referencia nacional, la Consejería de Desarrollo Educativo, empresas de la comarca y entidades como Cruz Roja Almería.

García Hueso ha animado a los representantes de la mancomunidad y los municipios que la componen a “trasladarnos propuestas para buscar sinergias y establecer colaboraciones para contribuir hacia el objetivo común de generar un mayor desarrollo socioeconómico en la Comarca del Almanzora” y también a dar difusión a la oferta formativa de la Escuela del Mármol de Fines.

Actualmente, el centro imparte dos itinerarios de operario de fábrica y elaboración de productos de piedra natural. El próximo 15 de junio se abrirá el plazo de solicitud para un itinerario de programación y manejo de maquinaria de control numérico y el 24 de junio arrancará un itinerario de manejo de cargas. Además, es Centro de Referencia Nacional de la Piedra Natural, con la misión de innovar en la metodología y detectar nuevas actividades con posibilidades de generación de empleo y crecimiento.

“Es una formación especializada, actualizada y adaptada a las necesidades de la industria de la piedra, que conocemos gracias a los estudios de necesidades formativas realizados y un estrecho y constante diálogo con las empresas. Una formación que se ve reforzada con el paso del alumnado por empresas colaboradoras, para que tengan contacto con entornos reales de trabajo y complementen su formación en sus aspectos prácticos”, ha resaltado Amós García.

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