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La Consejería de Agricultura se reúne con organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias, sindicatos y patronal en el marco de su interlocución

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marzo 19, 2026 9:51 pm

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, se ha reunido este miércoles con las organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias, sindicatos y patronal para seguir perfilando con el sector el diseño de las ayudas para el campo andaluz tras el tren de borrascas.

Así, en el marco de la interlocución de la Consejería de Agricultura con el sector, la viceconsejera ha presidido la Mesa de Interlocución Agraria y la Mesa de Diálogo Social “para conocer la gravedad de la situación tras las borrascas a fin de poner en marcha ayudas que sean lo más fiel posible a sus necesidades”.

En este sentido, Vera ha destacado “el exhaustivo trabajo técnico y riguroso que se está llevando a cabo, el ingente esfuerzo de la Consejería de Agricultura para poner en marcha subvenciones que ayuden a recuperar el potencial productivo de un sector vital y estratégico para la soberanía alimentaria; así como la interlocución directa y continua con el sector para que tengan información de primera mano”.

GabinetedePrensa

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