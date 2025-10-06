La Junta de Andalucía refuerza su compromiso con el campo almeriense con inversiones históricas

El consejero Ramón Fernández-Pacheco visita en Zurgena un camino rural recién mejorado y anuncia que las obras en el cauce del río Almanzora arrancan en noviembre

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado este viernes en Zurgena (Almería) el “esfuerzo sin precedentes” que está realizando la Junta de Andalucía en apoyo al campo andaluz, “con medidas que llegan directamente a agricultores, ganaderos y al conjunto del medio rural”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Fernández-Pacheco ha recordado que el presidente Juanma Moreno anunció recientemente en el Parlamento un nuevo paquete de 22 millones de euros que se abonarán a principios de 2026 para apoyar a agricultores y ganaderos afectados por mildiu, algodoncillo, thrips parvispinus y lengua azul. A estas ayudas se suman más de 7 millones para paliar la sequía y otros 6,8 millones para compensar pérdidas por la primera oleada de lengua azul, con resoluciones provisionales ya publicadas. Asimismo, la Junta ha reservado 22 millones específicos para frutas y hortalizas dentro de una convocatoria para agroindustria dotada con un total de 88 millones. Y es que el sector hortofrutícola es estratégico y lidera las exportaciones andaluzas. Además, se ha publicado la resolución provisional de 130 millones para jóvenes agricultores y ganaderos, la mayor de la historia, que beneficiará a más de 1.900 solicitantes, entre ellos numerosas mujeres que garantizan el relevo generacional en el campo.

Más de 20M€ para caminos rurales en Almería

Durante su visita al municipio de Zurgena, Fernández-Pacheco, junto a su alcalde, Domingo Trabalón, han comprobado el resultado de las obras de mejora en caminos rurales y ha puesto en valor el esfuerzo realizado en esta legislatura para modernizar las infraestructuras rurales de la provincia. El Plan Itínere, ya finalizado en Almería, ha supuesto una inversión total de 15,27 millones de euros en 70 caminos rurales. A ello se suma el Plan Itínere Rural, actualmente en ejecución, que contempla más de 5,1 millones de euros para la mejora de 47 caminos. Estas obras avanzan en numerosos municipios de la provincia, con actuaciones ya finalizadas, además de en Zurgena, Garrucha, Los Gallardos o Dalías, entre otros.

En Zurgena, en concreto, la Consejería ha destinado casi 482.000 euros a la mejora de caminos rurales. En el camino de Los Llanos del Peral se han invertido 356.936 euros para actuar en 3,5 kilómetros con reposición del firme, drenajes y señalización, mientras que en el camino Huércal Overa–Taberno–Zurgena se han invertido 124.999 euros en el refuerzo de la base y una nueva capa de rodadura asfáltica de 5 centímetros en 2,5 kilómetros. Ambas actuaciones ya están finalizadas y recepcionadas.

Obras en el cauce de Zurgena en noviembre

El consejero ha destacado también el avance de las obras de emergencia en el cauce del río Almanzora, que la Junta ejecuta con una inversión global de más de 2,3 millones de euros para reparar los daños ocasionados por las DANAs de octubre y noviembre de 2024 y por las lluvias torrenciales de febrero y marzo de 2025. Fernández-Pacheco ha explicado que estas obras ya han culminado en varios municipios del Almanzora y superan actualmente el 60% de ejecución, mientras que el tramo correspondiente al término municipal de Zurgena dará comienzo en noviembre.

Estas actuaciones se centran en restaurar el dominio público hidráulico del alto y medio Almanzora y son clave para reforzar la seguridad de infraestructuras agrarias y urbanas, así como para aumentar la resiliencia de los cauces frente a fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes.

Asimismo, gracias a una ayuda de 63.726 euros procedente de los fondos Leader, se ha llevado a cabo la restauración de la Torre del Reloj, que ha permitido rehabilitar el inmueble, reparar la maquinaria del reloj y adecuar los espacios aledaños, revalorizando el casco histórico y ofreciendo a los vecinos un nuevo espacio de encuentro.

Fernández-Pacheco ha concluido que “estas inversiones en Zurgena son un ejemplo concreto de la apuesta del Gobierno andaluz por nuestros pueblos, por su patrimonio y por sus infraestructuras agrarias, que son esenciales para garantizar el presente y el futuro del medio rural”.

Fernández-Pacheco también ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Zurgena, donde ha mantenido una reunión de trabajo con el equipo de gobierno y ha firmado en el libro de honor.

Por su parte, el alcalde Domingo Trabalón ha señalado que “estas actuaciones son fundamentales para que el mundo rural siga sosteniéndose, creciendo y desarrollándose, permitiéndonos tener más oportunidades”.

Trabalón ha querido destacar también la satisfacción del Ayuntamiento por las asistencias económicas recibidas para evitar las fugas de agua en el municipio y para acometer la reparación del histórico reloj de Zurgena, así como los inminentes trabajos en el cauce del río Almanzora. “Estamos muy agradecidos a la Junta de Andalucía por su implicación con Zurgena. Son inversiones que no solo mejoran nuestras infraestructuras, sino que también protegen nuestro patrimonio y el medio natural”, ha concluido el alcalde.