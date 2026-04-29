Iván Redondo presenta El Manual, una historia de superación personal y una hoja de ruta profesional

El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2018-2021) ofrece su visión sobre España en un libro para todos los públicos que combina testimonio, ensayo y vocación de servicio público.

• La presentación contará con actuación musical en directo.

El consultor político Iván Redondo presentará el próximo lunes 4 de mayo, a las 19:00 horas, su primer libro, El Manual (Contraluz, Grupo Anaya), en el Teatro Bellas Artes de Madrid (C. del Marqués de Casa Riera, 2). El acto contará con una conversación entre el autor y la periodista Susanna Griso, con la actuación en directo de la artista extremeña Chloé Bird y una sorpresa. Jesús Cimarro, director del Teatro Bellas Artes y del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, y Fernando Paz, director del Área de Narrativa en Grupo Anaya y sello Contraluz presentarán el diálogo. Las claves del libro El Manual (Contraluz, Grupo Anaya) reconstruye el ejercicio personal y profesional del poder desde dentro, a partir de hechos reales y sin elementos de ficción. El libro combina testimonio, ensayo y una visión sobre España con vocación de servicio público. La obra se divide en dos bloques: el primero recorre la trayectoria vital del autor desde su infancia en un barrio obrero donostiarra y la icónica calle Azkuene, donde, según cuenta, se forjaron buena parte de las convicciones y valores que guiarían su carrera— hasta su llegada a Madrid y su incorporación al mundo de la consultoría política primero y la práctica pública después; el segundo abarca su etapa en La Moncloa como primer jefe de gabinete de la historia de España independiente, ajeno al partido en el gobierno, que no era funcionario y que trabajó incluso antes con el máximo rival, un rol que ejerció en uno de los períodos de mayor aceleración histórica en la política española, y da cuenta de por qué se fue de La Moncloa: una operación del corazón que fue un éxito el 17 de diciembre de 2020. La relevación de la CIA (agujero en el corazón) que le detectaron los médicos de La Moncloa, cambió sus prioridades y decidió irse de Semillas, la sede del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, tal y como reflejó en su nota de despedida de La Moncloa: “En la política como en la vida hay que saber ganar, saber perder y saber parar”. A lo largo del libro, Redondo articula tres principios sobre el poder: la naturaleza cíclica de la política y como la vida hace círculos, el peso decisivo de cada voto, pocos son muchos y la relevancia de lo que no se ve en la toma de decisiones. El autor sostiene que la política se explica mejor a través de las personas y los contextos concretos que a través de las etiquetas ideológicas, apostando por las ideas por encima de las ideologías y por las personas por encima de los partidos. En palabras del propio Redondo, se trata de “una historia de superación personal y una hoja de ruta profesional para todos los públicos”. Sobre el autor Iván Redondo es el CEO del Grupo Redondo. Ha sido primer Secretario de Estado, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España (2018-2021), así como consejero en presidencia y director de Gabinete de la Junta de Extremadura (2012-2015). Información canutazos La apertura de puertas se realizará a las 18:30 horas. Se recomienda a los medios audiovisuales llegar a las 18:15 para disponer del tiempo necesario para el montaje de equipos. El autor estará disponible para atender a los medios y realizar declaraciones desde la apertura de puertas y hasta el inicio del acto. Una vez comenzada la presentación, no se contemplará la atención a medios, por lo que se ruega coordinar las entrevistas en ese tramo previo.