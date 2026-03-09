La Junta destina casi 1,8 millones a las infraestructuras docentes de Almería dañadas por el temporal

El concejal de Educación, Diego Cruz, ha acompañado al delegado de la Junta, Francisco Alonso, visitando el IES El Alquián, donde se va a reparar la cubierta del gimnasio con una inversión de 300.000 euros

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, va a invertir cerca de 1.800.000 euros en actuaciones que se van a ejecutar en 17 colegios e institutos de la provincia de Almería cuyas infraestructuras están afectadas por el pasado temporal. Así, lo ha asegurado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, durante la vista al Instituto de Enseñanza Secundaria El Alquián (Almería), uno de los centros dañados por las lluvias y el viento, donde ha estado acompañado por el concejal delegado de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz.

El delegado de la Junta ha informado durante su visita al IES El Alquián de que el centro actualmente cuenta con una cubierta de chapa simple en su gimnasio que presenta filtraciones y daños en múltiples localizaciones que afectan de forma generalizada a su estanqueidad, por lo que “en el contexto del Plan ‘Andalucía Actúa’ la Consejería de Desarrollo Educativo y FP va a proceder a la sustitución de esta cubierta por otra nueva para garantizar las condiciones óptimas de seguridad y habitabilidad para los usuarios de estas instalaciones”. Esta actuación, ha añadido Francisco Alonso, va a suponer una” inversión de 300.000 euros”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha destacada “el buen trabajo conjunto que desarrollamos junto a la delegación y la Junta de Andalucía para garantizar y tomar las medidas preventivas y de emergencia necesarias en cada caso. Hemos vivido un invierno de fuertes inclemencias y la respuesta tanto por el Ayuntamiento como por la Junta ha sido siempre eficaz y responsable. Pasados los temporales, los colegios y residencias escolares retomaron su actividad con normalidad y con estas inversiones de la Junta o el mantenimiento que compete del lado municipal garantizamos que puedas seguir su día a día en las mejores condiciones posibles”, ha apuntado.

En toda la provincia

Alonso ha detallado algunas de las intervenciones que se va a ejecutar tales como en el CEIP Jerónima Reche de Chirivel para sustituir el muro exterior de contención con una inversión de 120.000 euros; la que se va a concretar en el CEIP Venta del Viso de la Mojonera para sustituir la cubierta del gimnasio por un valor de 260.000 euros o la que se va a realizar en el IES Rey Alabez de Mojácar que, con un presupuesto de,120.000 euros, va a suponer la sustitución y el refuerzo estructural del lucernario, entre otras.

También, ha indicado el titular de la administración educativa provincial, “que se van realizar obras de menor calado pero que son igualmente importantes para la funcionalidad de nuestros centros educativos como la actuación que vamos a ejecutar en el IES Abdera de Adra donde se van a invertir 15.000 euros para la reparación de desperfectos y filtraciones”.

Finalmente, Alonso ha destacado la “inmediatez” con la que el Gobierno andaluz está actuando para recuperar la normalidad en los centros de enseñanza de Almería y ha explicado que el plan ‘Andalucía Actúa’, dotado de 60 millones de euros para los centros de enseñanza de toda la Comunidad Autónoma, es una medida extraordinaria que está procurando que los centros educativos andaluces mantengan, además de la funcionalidad, la seguridad, afectando positivamente al ambiente escolar tras el impacto de extraordinarias circunstancias vividas en Andalucía.