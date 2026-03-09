Más de 650 gimnastas de toda España participan en el III Torneo Stella Maris

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, entregó las medallas de esta competición dedicada a la gimnasia rítmica y estética

Almería ha vuelto a convertirse en punto de encuentro para la gimnasia nacional con la celebración del III Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica y Estética del Club Deportivo Stella Maris, el pasado sábado en el Palacio de los Juegos Mediterráneos. Una cita que reunió a más de 650 gimnastas procedentes de diferentes puntos del país.

Clubes llegados desde Madrid, Valencia, Cartagena, Murcia y diversas provincias de Andalucía participaron en esta competición que abarcó categorías desde promesas hasta absoluto, consolidando el torneo como una de las citas destacadas del calendario para estas disciplinas.

El evento contó con la presencia del concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, quien fue el encargado de entregar las medallas a las gimnastas tras la finalización de la competición.

La competición destacó por el alto nivel técnico y artístico de las participantes, que ofrecieron una jornada llena de talento, elegancia y emoción sobre el tapiz. A lo largo del torneo se sucedieron coreografías muy cuidadas, donde las gimnastas demostraron su preparación, coordinación y capacidad de expresión, combinando dificultad técnica con sensibilidad musical.

Desde las categorías más jóvenes hasta las gimnastas de nivel absoluto, el público pudo disfrutar de ejercicios que reflejaron meses de trabajo, disciplina y dedicación. La precisión en el manejo de los aparatos en gimnasia rítmica, junto a la sincronización y armonía de los conjuntos en gimnasia estética de grupo, pusieron de manifiesto el gran nivel que existe actualmente en estas disciplinas.

El CD Stella Maris, entidad organizadora, ofrece ya las cuatro especialidades de este deporte: gimnasia artística, rítmica, acrobática y estética. La celebración de este torneo supone un importante impulso para la promoción y el desarrollo de estas modalidades en la ciudad.

Desde el club han querido agradecer públicamente la colaboración del Área de Ciudad Activa, “por poner a disposición del evento unas instalaciones de primer nivel que permiten albergar competiciones de gran formato y ofrecer el mejor entorno posible tanto para deportistas como para técnicos y público”.

La gimnasia rítmica es una disciplina deportiva que combina movimientos corporales, danza, flexibilidad y coordinación con el manejo de aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta. Las gimnastas realizan ejercicios individuales o en conjunto al ritmo de la música, donde se valoran aspectos como la dificultad técnica, la ejecución, la sincronización y la expresión artística.

Por su parte, la gimnasia estética de grupo se caracteriza por la ejecución colectiva de coreografías basadas en movimientos naturales, fluidos y armónicos, donde prima la coordinación del equipo, la expresividad y la continuidad del movimiento. A diferencia de la rítmica, esta modalidad se realiza sin aparatos y pone especial énfasis en la sincronización, la elegancia y la cohesión del grupo.

Más allá de la competición, el torneo ha servido para poner en valor el trabajo que se realiza desde los clubes deportivos y el crecimiento de la gimnasia en la la ciudad de Almería.

El objetivo, según destacan desde el club Stella Maris, es claro: “seguir fomentando que niños y niñas encuentren en el deporte un espacio de crecimiento personal, donde valores como el esfuerzo, el respeto, la constancia y la superación formen parte de su desarrollo dentro y fuera del tapiz”.